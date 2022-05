Life

“Τα Φιλαράκια”: Πέθανε ο Μάικ Χάγκερτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια», Μάικ Χάγκερτι.

Πέθανε, σε ηλικία 67 ετών, από αδιευκρίνιστα αίτια ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, Μάικ Χάγκερτι.

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή σε επεισόδια της επιτυχημένης σειράς «Τα Φιλαράκια», όπου υποδυόταν τον κύριο «Τρίγκερ», τον επιστάτη της πολυκατοικίας όπου έμεναν οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές της σειράς.

Τα δυσάρεστα νέα επιβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στο Instagram η Bridget Everett, η συμπρωταγωνίστριά του στο “Somebody Somewhere” του HBO.

“Με μεγάλη θλίψη, η οικογένεια του Michael G. Hagerty ανακοίνωσε τον θάνατό του χθες στο Λος Άντζελες. Ένας αγαπημένος ηθοποιός, η αγάπη του για την πατρίδα του το Σικάγο και την οικογένειά του ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ζωής του”, ανέφερε. Ο Hagerty έπαιξε τον πατέρα της ηθοποιού στη σειρά του HBO.

View this post on Instagram A post shared by Bridget Everett (@bridgeteverett)

Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως:

«Boston Legal,» «Brooklyn Nine-Nine,» «Cheers,» «Community,» «CSI,» «Curb Your Enthusiasm,» «Entourage,» «ER,» «Ghost Whisperer,» «Glee,» Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Somebody, Somewhere», Bridget Everett.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Πέτσας: η απάντηση για το σενάριο πρόωρων εκλογών (βίντεο)

Χανιά: "χειροπέδες" για τον θάνατο του άστεγου

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Ο μεγάλος τελικός το Σάββατο