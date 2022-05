Πολιτισμός

“Κλαδί στη Φωτιά” με την Μαρία Καραβία: H ταινία που απέσπασε ήδη δύο διεθνή βραβεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινηματογραφικά γυρίσματα στον Έβρο. Οι εμπειρίες από μια ταινία που απέσπασε ήδη δύο διεθνή βραβεία.

Στην Κίρκη, ένα σχεδόν ακατοίκητο χωριό του Έβρου, βράχοι και λόφοι εναλλάσσονται, βουνά και πλαγιές κρατούν καλά φυλαγμένα τα μυστικά της αρχαίας θρακικής φυλής των Κικόνων, ενώ τα μεταλλεία που άκμασαν στη μεταπολεμική περίοδο πρωταγωνιστούν σε πολλούς μύθους για τα κοιτάσματα της περιοχής. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο, μέσα στο πράσινο και την απεραντοσύνη της φύσης, έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας «Κλαδί στη Φωτιά», των Κωνσταντίνου Μουρατίδη και Γενοβέφας Κτενίδου, ενώ το αποτέλεσμα κατάφερε να φέρει στο μυαλό των θεατών εικόνες από τον βρετανικό βορρά και σκηνές που κυριάρχησαν στα λογοτεχνικά έργα Άγγλων, Σκωτσέζων και Ιρλανδών συγγραφέων.

«Πράγματι, όταν αρχίζει η ταινία και φαίνονται τα πλάνα αυτά πάνω στο βουνό, θαρρεί κανείς πως βρίσκεται στη βόρεια Αγγλία. Πολλοί λένε ότι είναι εμφανές το ύφος μιας αγγλικής ταινίας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μαρία Καραβία, ηθοποιός και σκηνοθέτης, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία. Η ίδια τονίζει ότι οι συντελεστές της παραγωγής επέλεξαν τη συγκεκριμένη περιοχή για τα γυρίσματα καθώς σχεδόν όλοι κατάγονται από την Αλεξανδρούπολη, ζουν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναγνώρισαν τα ισχυρά πλάνα που επιφυλάσσουν στους κινηματογραφιστές τα άγρια και απάτητα τοπία στην Αλεξανδρούπολη, τη Ροδόπη και το Παγγαίο Όρος.

Εκτός από την Κίρκη, γυρίσματα έγιναν επίσης στον ποταμό Έβρο και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ οι τοπικές κοινωνίες επιφύλαξαν πολύ καλή υποδοχή στην παραγωγή.

«Εκεί μπορούν να γίνουν άριστες προσομοιώσεις...»

«Εκεί μπορούν να γίνουν άριστες προσομοιώσεις, με τοπία που θυμίζουν άλλες περιοχές, ενώ το πράσινο συνδυάζεται με το ανάγλυφο του εδάφους σε όλες τις εποχές. Έτσι, οι εικόνες που προκύπτουν είναι εκπληκτικές, ενώ την ίδια στιγμή, οι κοντινές αποστάσεις ανάμεσα σε βουνά και θάλασσα προσφέρουν μια ποικιλία δυνατοτήτων για γυρίσματα. Όλα αυτά μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ταινία. Είναι παρθένα αυτά τα μέρη, δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά και το πλεονέκτημα της ταινίας είναι ακριβώς αυτό το τοπίο και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται», προσθέτει.

Το τοπίο, άλλωστε, πρωταγωνιστεί στην ίδια την ταινία καθώς, σύμφωνα με το σενάριο, μητέρα και κόρη ξεκινούν μια νέα ζωή στην κωμόπολη Καλλιθέα, (όπως ονομάζεται στην ταινία το χωριό Κίρκη) στον μακρινό Έβρο. Ωστόσο ένα σκάνδαλο του παρελθόντος βαραίνει το όνομα τους. Η δολιοφθορά του προγόνου τους στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου προκάλεσε καταστροφές που άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στην τοπική κοινωνία και τις μνήμες των κατοίκων. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, ένα μυστικό πέρασμα, το ημερολόγιο ενός προγόνου, ο φυγάς μπάτλερ και μια σκληρή γυναίκα θα αποκαλύψουν άγνωστες πτυχές του εγκλήματος.

Στο πνεύμα αυτό, η κ. Καραβία επισημαίνει ότι ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μουρατίδης κατάφερε να συνδυάσει το θρίλερ με την αγωνία και το τοπίο, γεγονός που αξίζει τον κόπο για την προβολή αυτής της υπέροχης περιοχής. Εκτιμά, άλλωστε, ότι όλα αυτά βρίσκονται πίσω από τις διακρίσεις που κατάφερε να αποσπάσει η ταινία, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ HODU της Ινδίας και το Βραβείο Καλλίτερης Ταινίας στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Πράγας (2021).

Οι δυνατότητες της Περιφέρειας

Η κ. Καραβία, που κατάγεται από την Καβάλα, επισημαίνει ότι μετά από μεγάλες περιόδους κατά τις οποίες εργάστηκε στην Αθήνα και το Βούπερταλ της Γερμανίας όπου ίδρυσε το ελληνικό θέατρο του Βούπερταλ, πιστεύει ότι «υπάρχουν καλλιτεχνικές αξίες σε πόλεις που δεν είναι πρωτεύουσες». Η ίδια δημιούργησε ένα θεατρικό εργαστήρι στην Καβάλα και θεωρεί πως παρότι για τους καλλιτέχνες που ζουν εκτός κέντρου οι συνθήκες δεν είναι και τόσο ιδανικές, η περιφέρεια παρέχει το πλεονέκτημα να μην επηρεάζεται κανείς από άλλες καταστάσεις και να μπορεί να δημιουργεί αυτό που ονειρεύεται.

Παράλληλα τονίζει ότι πλέον δημιουργούνται στην Ελλάδα οι προϋποθέσεις να ανθήσει ο κλάδος, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τοπικοί φορείς εκφράζουν τη βούληση για τέτοιου είδους συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την προβολή της ταινίας που στην Καβάλα, διατυπώθηκε μια τέτοια πρόταση που προωθείται με ενδιαφέρον ώστε να υλοποιηθεί.

Η ταινία «Κλαδί στη φωτιά», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Σπύρος Μπιμπίλας, Μαρία Καραβία, Γενοβέφα Κτενίδου και Γιώργος Πούλης θα προβληθεί τη Δευτέρα 9 Μαΐου, ώρα 9:00μμ, στον κινηματογράφο Κολοσσαίον, στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν συμμετέχουν επίσης οι Αργύρης Μαντζανίδης, Γιάννης Χρυσάκης, Μελίνα Κολυριώτη και Κώστας Μουρατίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα λάβουν

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ανήλικους σε πάρκο

Κρήτη: Παιδί έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ξενοδοχείο