Νέα Σμύρνη: Καταδίωξη αυτοκινήτου, με καλάσνικοφ οι επιβάτες

Άγρια καταδίωξη με μία σύλληψη στα στενά της Νέας Σμύρνης. Αναζητείται ο συνοδηγός.

Άγρια καταδίωξη έγινε αργά χτες το βράδυ στη Νέα Σμύρνη, όπου συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στις 22.10 το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, να σταματήσει, στην οδό Πλαστήρα 100.

Ο οδηγός όμως ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να αρχίσει καταδίωξη και να γίνει κινητοποίηση από την 'Αμεση Δράση.

Το αυτοκίνητό ακινητοποιήθηκε στην οδό Αδραμυτίου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο συνοδηγός δεν επέβαινε στο όχημα και συνελήφθη μόνο ο οδηγός.

Στο δρόμο, δύο μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα καλάσνικοφ, το οποίο εστάλη για έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου διενεργείται προανάκριση.

