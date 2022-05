Κόσμος

Μολδαβία: νέες εκρήξεις στην Υπερδνειστερία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι τοπικές αρχές για τις εκρήξεις στην αποσχισθείσα περιοχή.

Οι αρχές της Υπερδνειστερίας, της φιλορωσικής αποσχισθείσας περιοχής της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι χθες Παρασκευή το βράδυ σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις σε ένα παλιό αεροδρόμιο σε χωριό που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

“Κοντά στο χωριό Βορόνκοβο στην περιοχή Ριμπνίτσα, στο σημείο του παλιού αεροδρομίου, σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις”, επεσήμανε το “υπουργείο Εσωτερικών” της Υπερδνειστερίας στο Telegram.

“Το βράδυ της 6ης Μαΐου, περίπου στις 21:40, δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί ερρίφθησαν από drone. Μία ώρα αργότερα η επίθεση επαναλήφθηκε”, διευκρίνισε η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Το χωριό Βορόνκοβο βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Στην περιοχή έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες διάφορα περιστατικά, όπως πυροβολισμοί κοντά σε αποθήκη όπλων και σειρά εκρήξεων, εγείροντας φόβους για εξάπλωση στην Υπερδνειστερία της τρέχουσας σύγκρουσης στην Ουκρανία.

“Μια ομάδα ερευνητών βρίσκεται στο σημείο”, διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, προσθέτοντας ότι πρόκειται για “τη δεύτερη επίθεση στο Βορόνκοβο. Η πρώτη σημειώθηκα στις 5 Μαΐου”, όταν “δύο βόμβες ερρίφθησαν από drone” χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η Υπερδνειστερία αποσχίσθηκε από το κράτος της Μολδαβίας έπειτα από σύντομη εμφύλια σύρραξη το 1992. Ο θύλακας, με πληθυσμό 500.000 κατοίκων, εξαρτάται σχεδόν πλήρως από την Μόσχα, η οποία χορηγεί δωρεάν φυσικό αέριο και έχει αναπτύξει εκεί δύναμη 1.500 στρατιωτών.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι φόβοι ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα επεκταθεί στην Υπερδνειστερία εντάθηκαν αφού Ρώσος στρατηγός δήλωσε ότι η ρωσική εισβολή έχει στόχο να δημιουργήσει έναν διάδρομο προς αυτή τη φιλορωσική περιοχή.

Από την πλευρά του το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιθυμεί να “αποσταθεροποιήσει” την Υπερδνειστερία προκειμένου να δικαιολογήσει μια στρατιωτική επέμβαση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα λάβουν

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ανήλικους σε πάρκο

Κρήτη: Παιδί έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ξενοδοχείο