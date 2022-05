Κόσμος

Ακάρ: Νέα “πυρά” κατά της Ελλάδας

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ εξαπολύει επίθεση εναντίον της Ελλάδας, κατηγορώντας την Αθήνα για επεκτατικές και επιθετικές πολιτικές.

Σε δηλώσεις του από την Μερσίνα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, αναφέρθηκε στην Ελλάδα, το Αιγαίο και την Μεσόγειο, λέγοντας «είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου και του διαλόγου σε όλες τις δραστηριότητές μας. Θέλουμε τη λύση όλων των προβλημάτων μας με ειρηνικά μέσα και μεθόδους».

Ωστόσο κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «παρόλα αυτά, δυστυχώς, η Ελλάδα συνεχίζει τις επεκτατικές και επιθετικές της πολιτικές με τις προκλητικές ενέργειες και ρητορική της. Για χρόνια, η σκληρότητα και η απάνθρωπη συμπεριφορά της Ελλάδας εναντίον αθώων ανθρώπων και κάθε είδους αίσχος δυστυχώς αγνοείται από τη διεθνή κοινότητα».

Υποστήριξε ότι «η Ελλάδα πιάστηκε επ’ αυτοφώρω με το τελευταίο περιστατικό της FRONTEX και τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να βλέπει τα γεγονότα, αν και σε περιορισμένο βαθμό». Ισχυρίστηκε ότι «η Ελλάδα παράγει τεχνητές ατζέντες για να αποσπάσει την προσοχή και να συσκοτίσει το περιστατικό του FRONTEX».

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό η Ελλάδα χρησιμοποιεί ορισμένες διεθνείς ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νατοϊκής άσκησης Τίγρις, για το σκοπό αυτό.

«Η Πολεμική μας Αεροπορία έδωσε την εντολή απόσυρσης από άσκηση Τίγρις εξαιτίας της εγωιστικής προσπάθεια εκμετάλλευσης ορισμένων ζητημάτων στο FIR, τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς τρατιωτική Κατάσταση και τα πεδία διάσωσης προσωπικού καθώς και την προσπάθεια παραβίασης των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας. Είμαστε υπέρ της ειρήνης, των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου.

Είμαστε υπέρ της επίλυσης όλων των προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός και ότι δεν επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Είμαστε αποφασισμένοι, αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και το δίκαιό μας.

