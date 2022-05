Τζορτζ Τσούνης: Το πρώτο μήνυμα του νέου πρέσβη των ΗΠΑ

Τι αναφέρει στην πρώτη ανάρτησή του από τη νέα του θέση ο αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα.

Την πρώτη του ανάρτηση μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, έκανε ο Τζορτζ Τσούνης.

Ο "διάδοχος" του Τζέφρι Πάιατ, με ένα σύντομο μήνυμα το πρωί του Σαββάτου, ενημέρωσε για την ανάληψη τψν νέων του καθηκόντων στην Πρεσβεία τους ακολούθους του στο Twitter.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Καλημέρα από Αθήνα! Ως ένας περήφανος γιος Ελλήνων μεταναστών, είναι τιμή μου να επιστρέφω στην Ελλάδα για να υπηρετήσω ως ο επόμενος πρέσβης των ΗΠΑ. Χαίρομαι πολύ».

Καλημέρα από Αθήνα! As the proud son of Greek immigrants, it's an honor of a lifetime to return to Greece and serve as the next U.S. Ambassador. Χαίρομαι πολύ! pic.twitter.com/82B0CRQEk5