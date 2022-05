Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Διαδυκτιακή εκδήλωση Ε.Ε.Σ. για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου. Πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε.

Ο Ε.Ε.Σ, την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, ημερομηνία γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν, διοργανώνοντας μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Συγκεκριμένα, η μεγάλη εορταστική εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής, την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 19:00. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης και ο Εφοπλιστής κ. Αθανάσιος Μαρτίνος για την πλούσια ανθρωπιστική δράση και την βοήθειά τους προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Επίσης, θα τιμηθούν οι Εθελοντές όλων των Τομέων του Ε.Ε.Σ. για την τεράστια εθελοντική και ανθρωπιστική τους προσφορά.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Αρχών και των Δημοσίων Φορέων της Ελλάδας. Η εκδήλωση του Ε.Ε.Σ, θα μεταδοθεί ζωντανά για το ευρύ κοινό, διαδικτυακά, μέσω YOUTUBE,εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=2iLf0IylPBM To κανάλι θα ενεργοποιηθεί λίγα λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Η Βουλή των Ελλήνων τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου

Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας και επικροτώντας το τεράστιο έργο του μεγαλύτερου Ανθρωπιστικού και Εθελοντικού Οργανισμού Παγκοσμίως, την Κυριακή 8 Μαΐου, θα φωταγωγήσει τη Βουλή των Ελλήνων με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού.

