Ηλιούπολη: Συλλήψεις για μεγάλη ποσότητα κάνναβης

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο και έναν 27χρονο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ στα σπίτια τους.

Δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 27 ετών, συνελήφθησαν, στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για πλαστογραφία ο πρώτος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με άτομο που αποθηκεύει και διακινεί μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην Ηλιούπολη, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε ο 26χρονος να κινείται με το αυτοκίνητό του στην Ηλιούπολη, στο οποίο επέβαινε και ο 27χρονος. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ο 26χρονος επέδειξε πλαστό δελτίο ταυτότητας και αμέσως μετά τα δύο άτομα οδηγήθηκαν στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 26χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά, ενώ στην οικία του 27χρονου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 1,7 γραμμαρίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

