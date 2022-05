Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το Σάββατο, μεγαλώνοντας την «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια μειώνεται σταδιακά, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Το Σάββατο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.698 νέα κρούσματα από τα οποία 1821 στην Αττική και 454 στη Θεσσαλονίκη.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαϊάς

Ηρακλείου

Λάρισας

Μεσσηνίας

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

