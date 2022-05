Life

Eurovision 2022: Ρεύμα “χτύπησε” την τραγουδίστρια της Σουηδίας

Πολλά είναι τα τεχνικά προβλήματα που έχουν οι διοργανωτές. Τι συνέβη με την εκπρόσωπο της Σουηδίας.





Αναστάτωση επικρατεί στο Τορίνο. Μπορεί οι προετοιμασίες για την φετινή Eurovision να είναι πυρετώδεις ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν για τις αποστολές και υπεύθυνοι για αυτό είναι οι Ιταλοί.

Πολλές είναι οι χώρες, που λόγω τεχνικών προβλημάτων της διοργάνωσης, έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν το στήσιμό τους στη σκηνή και να το προσαρμόσουν στα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, πολλά είναι και τα λάθη που γίνονται.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σουηδίας.

Η εκπρόσωπος, Cornelia Jakobs, που θα ερμηνεύει το κομμάτι «Hold Me Closer» και φιγουράρει ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί, αναγκάστηκε στη δεύτερη πρόβα να πει το τραγούδι πέντε φορές αντί για τρεις γιατί δεν μπορούσε να ακούσει τη φωνή της.

Μάλιστα, κάποια στιγμή την χτύπησε ρεύμα, καθώς η ίδια έχει ένα vintage μικρόφωνο με καλώδιο.

Σύμφωνα με τo ρεπορτάζ, δεν έπαθε κάτι.

Θυμίζουμε ότι οι δύο πρώτοι ημιτελικοί θα γίνουν την Τρίτη 10 και την Πέμπτη 12 Μαΐου, ενώ ο τελικός στις 14 του μήνα.

