Ουκρανία - Μόσχα: Οι ΗΠΑ συντονίζουν και αναπτύσσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας κατηγόρησε σήμερα την Ουάσιγκτον ότι συντονίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, κάτι που ισοδυναμεί, σύμφωνα με τον ίδιο, με άμεση αμερικανική εμπλοκή στη στρατιωτική δράση εναντίον της Ρωσίας.

«Η Ουάσιγκτον ουσιαστικά συντονίζει και αναπτύσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις, έτσι συμμετέχει άμεσα στις στρατιωτικές δράσεις εναντίον της χώρας μας», έγραψε ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Βολόντιν είναι γνωστός υπέρμαχος αυτού που η Μόσχα αποκαλεί την «ειδική επιχείρησή της» στην Ουκρανία.

Ο ίδιος δήλωσε πως ξένοι σύμβουλοι εργάζονται στην Ουκρανία από τότε που σημειώθηκε αυτό που ονόμασε «πραξικόπημα», σε μια προφανή αναφορά στη δημοκρατική εκλογή του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2019.

Η Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές χώρες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ έχουν προμηθεύσει το Κίεβο με βαρέα όπλα για να το βοηθήσουν να απωθήσει τη ρωσική επίθεση, η οποία οδήγησε στην κατοχή τμημάτων της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, όχι όμως του Κιέβου.

Εντούτοις, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ έχουν επανειλημμένως πει ότι δε θα πάρουν οι ίδιοι μέρος στις εχθροπραξίες, προκειμένου να μην συμμετάσχουν στη σύρραξη.

