Προμηθέας - Ηρακλής: Οι Πατρινοί “βύθισαν” ακόμα περισσότερο τον “Γηραιό” (εικόνες)

Δυσκολεύει το έργο παραμονής του Γηραιού.

Τέλος σε ένα σερί έξι ηττών έβαλε σήμερα ο Προμηθέας. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά επικράτησε στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας του ουραγού Ηρακλή με 78-69, σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Basket League, και διατηρεί ελπίδες για την κατάληψη της τέταρτης θέσης στη βαθμολογία, ενώ ολοκλήρωσε νικηφόρα τις εντός έδρας υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 43-34, 64-52, 78-69.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε 5-0 και διατήρησε την πρωτοπορία στο σκορ μέχρι το 8΄, όταν ο Γιάννης Αγραβάνης με 2/2 βολές έφερε τον Προμηθέα στο +1 (15-14). Με τρίποντο του Παπαδάκη οι Θεσσαλονικείς «έκλεισαν» την πρώτη περίοδο προηγούμενοι 19-17 με τρίποντο του Παπαδάκη, ενώ με νέο τρίποντο του ίδιου παίκτη προηγήθηκαν 22-17 στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου.

Ο «Γηραιός» ήταν για τελευταία φορά μπροστά στο σκορ στο α΄ μέρος, όταν ο Σταμάτης «έγραψε» με τρίποντο το 34-31, 4:27΄΄ πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ακολούθησε σερί 12-0 του Προμηθέα που πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα προηγούμενος με 43-34, ενώ οι Αχαιοί απέκτησαν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στο 24΄, όταν ο Δημήτρης Αγραβάνης «έγραψε» με λέι απ το 53-42. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους γηπεδούχους στο +12 (64-52), ενώ στο υπόλοιπο της αναμέτρησης ο Προμηθέας διατήρησε ένα άνετο προβάδισμα και έφτασε εύκολα στη νίκη με 78-69.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Τσολάκος, Καλδίρης.

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Γκραντ 8, Χαντ 10, Δ. Αγραβάνης 14, Γ. Αγραβάνης 4, Σίμπσον 11 (1), Λάγιος, Άντριτς 13 (3), Φράνκαμπ 18 (2), Μπαζίνας, Τανούλης.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σταμάτης 8 (2), Χένρι 11, Γκάρετ 17 (16 ριμπάουντ), Φίλιος, Χαριτόπουλος, Ντολεζάι 1, Εϊμπραμς 11 (1), Παπαδάκης 21 (5).

