Αθλητικά

ΑΕΚ - Περιστέρι: Τέταρτοι στην κανονική περίοδο οι κιτρινόμαυροι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Περιστερίου, στην επιστροφή του Μπράιαν Ανγκόλα στην αγωνιστική δράση, και «κλείδωσε» την τέταρτη θέση της κανονικής περιόδου και το πλεονέκτημα της έδρας στον πρώτο γύρο των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Περιστερίου, στην επιστροφή του Μπράιαν Ανγκόλα στην αγωνιστική δράση, και «κλείδωσε» την τέταρτη θέση της κανονικής περιόδου και το πλεονέκτημα της έδρας στον πρώτο γύρο των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Η Ένωση επιβλήθηκε των «κυανοκίτρινων» με 78-72 στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με τη σημερινή επιτυχία, οι «κιτρινόμαυροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-10, ενώ το Περιστέρι με 9-14 θα πρέπει να συνεχίσει τη μάχη για το πλασάρισμά του στην οκτάδα.

Ο Κίνο Κολόμ αποτέλεσε και πάλι τον κορυφαίο της ΑΕΚ με 21 πόντους και 7 ασίστ, ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ίαν Χάμερ με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στην επιστροφή του μετά από μήνες, ο Μπράιαν Ανγκόλα μέτρησε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 42-29, 59-55, 78-72

Η άμυνα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 29 πόντους, και η υπεροχή της στις ελεύθερες βολές (εκτέλεσε 28 έναντι μόλις 7 του Περιστερίου) απλοποίησαν το έργο της Ένωσης, η οποία με... μαξιλαράκι το +13 (42-29) της ανάπαυλας άντεξε με ψυχραιμία στην προσπάθεια αντεπίθεσης της ομάδας του Μίλαν Τόμιτς στο β΄ μέρος.

Ο Κολόμ, μάλιστα, ήταν αυτός που είχε το καθαρό μυαλό, μετά την ισοφάριση του Περιστερίου σε 55-55 στο 28΄, βρίσκοντας τα μακρινά σουτ, ενώ με το σκορ στο 72-70 στα 28΄΄ για τη λήξη, ο Ισπανός γκαρντ και ο Χάμερ είχαν την ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών για το τελικό 78-72.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Μαλαμάς, Λόρτος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Σεγκούρα): Κολόμ 21 (2), Ράουτινς 7 (2), Ανγκόλα 10 (1), Κουζέλογλου 9, Χάμερ 18 (2), Λάνγκφορντ, Φλιώνης 5, Πετρόπουλος 2, Φιλιππάκος, Μαυροειδής 6.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Τόμιτς): Πέτεγουεϊ 8 (2), Μωραΐτης 16 (3), Γκίελο 15 (4), Χρηστίδης 13, Γκρέι 2, Μπιλάλης 8 (1), Κόζι 2, Αγκμπελέσε 6, Σαλούστρος 2, Γιαννόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε Χάλκη – Τήλο η Σακελλαροπούλου: παράδειγμα πατριωτισμού και μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η 4η δόση του εμβολίου μπορεί να μην γίνει υποχρεωτική

Ηράκλειο: Φωτιά στην ΒΙΠΕ (εικόνες)