Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφσταλ: Απομακρύνθηκαν όλοι οι άμαχοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο, όπου είχαν βρει καταφύγιο επί εβδομάδες.

Όλες οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από το πολιορκημένο εργοστάσιο Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

«Αυτό το μέρος της ανθρωπιστικής επιχείρησης στη Μαριούπολη τελείωσε», έγραψε η Ιρίνα Βερεσούκ στο Telegram.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι σήμερα θα εφάρμοζε ένα σχέδιο εκκένωσης του Αζοφστάλ και άλλων περιοχών της Μαριούπολης.

Νωρίτερα, οι αυτονομιστές του Ντονέτσκ ανέφεραν ότι απομακρύνθηκαν 50 άμαχοι από το Αζοφστάλ. Μέχρι τις 19.00 (ώρα Ελλάδας) το πρακτορείο Reuters δεν είχε δει κάποια απόδειξη της άφιξής τους σε ένα κοντινό κέντρο υποδοχής που ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η 4η δόση του εμβολίου μπορεί να μην γίνει υποχρεωτική

Συνέδριο ΝΔ – Πλεύρης: Δώσαμε τον αγώνα μαζί με όλους όσοι είναι στο ΕΣΥ

Σε Χάλκη – Τήλο η Σακελλαροπούλου: παράδειγμα πατριωτισμού και μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας