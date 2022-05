Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: την στραγγάλισε ενώ προσπαθούσε να σωθεί

Σοκάρει η έκθεση του ιατροδικαστή για τη δολοφονία της 43χρονης φαρμακοποιού. Η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 που αποδομεί το αφήγημα του καθ’ομολογία γυναικοκτόνου.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την δολοφονία της φαρμακοποιού από την Καβάλα. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από γείτονες και φίλους του ζευγαριού, ενώ ο 55χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του.

Όταν πριν από περίπου μια εβδομάδα η Αΐντα Παπαδόπουλου ζητούσε από τον 55χρονο σύζυγό της να χωρίσουν, δεν περίμενε ότι θα βρεθεί να παλεύει για την ζωή της με τον άνθρωπο, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκαλύπτουν ότι ο συλληφθείς την στραγγάλισε ενώ προσπαθούσε να σωθεί.

«Ήταν βίαιος θάνατος, ανθρωποκτονία. Είχε στην τραχηλική χώρα εκχυμώσεις και εκδορές στρογγυλού σχήματος που είναι χαρακτηριστικό από τα δάχτυλα. Είχε και κάταγμα και ουλές οστού», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής, Νίκος Κιφνίδης.

Ο 55χρονος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς. Δείχνει να μην έχει μετανιώσει και εμφανίζεται ψυχρός στα πρώτα του λόγια προς τους αστυνομικούς.

«Εγώ το έκανα. Μου είπε πριν καμιά βδομάδα να χωρίσουμε. Φοβήθηκα ότι δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου», κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τις πρώτες καταθέσεις, με πιο σημαντική αυτή της υπαλλήλου του φαρμακείου. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποδομεί τα όσα φέρεται να ισχυρίζεται ο 55χρονος, ότι η Αΐντα δεν του επέτρεπε να βλέπει τα παιδιά τους και περιγράφει τα όσα συνέβησαν πριν και μετά το άγριο έγκλημα.

«Έφτασα στις 18:00 – 18:15 και δέχθηκα τηλεφώνημα από τον δράστη ότι ήθελε τα δεύτερα κλειδιά για να ανοίξει τα στορακια. Τον άκουσα λίγο ταραγμένο αλλά πού να πάει το μυαλό... Εμένα μου είπε, επειδή μιλήσαμε, ότι θέλει τα παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Δεν ήταν άνθρωπος εκδικητικός σε αυτό το θέμα. Εκδικητικός φάνηκε ποιος ήταν. Εκδικητικοί είναι οι άνθρωποι που όταν τους λένε θέλω να χωρίσω έχω πρόβλημα τους αφαιρούν τη ζωή», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η φαρμακοποιός και φίλη της 43χρονης.

Στη διάθεση των αρχών βρίσκεται και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Στο βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ο δράστης να αρπάζει την σύζυγο του που κάθονταν μπροστά στον υπολογιστή και στη συνέχεια να την οδηγεί σε ένα δωμάτιο πίσω από το φαρμακείο. Φαίνεται ακόμα η προσπάθεια του – μετά την δολοφονία - να αυτοτραυματιστεί.

«Ο φερόμενος ως δολοφόνος ήρθε στο νοσοκομείο μας με το ΕΚΑΒ στις 2 τα ξημερώματα με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό του κι έχει κόψει και τις φλέβες του στα χέρια. Αμέσως οι γι’ αυτοί μας τον βάλανε στο χειρουργείο, βρίσκεται στη χειρουργική κλινική φρουρούμενος», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας, Ντίνος Κλειτσιώτης.

Ο καθ’ ομολόγιαν δράστης θα παραμείνει για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Καβάλας, τουλάχιστον μέχρι την Δευτέρα.

Το πρωί της Κυριακής φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 43χρονη φαρμακοποιό, στον Αμυγδαλεώνα της Καβάλας.

