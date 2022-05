Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης – Λαμία: Λευκή ισοπαλία στον “τελικό παραμονής”

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ Απόλλων Σμύρνης και Λαμίας στο «Γεώργιος Καμάρας».

Ισόπαλος δίχως τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε ο «τελικός παραμονής» στο «Γεώργιος Καμάρας» ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Λαμία, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Το αποτέλεσμα αυτό στέλνει οριστικά την «Ελαφρά Ταξιαρχία» απευθείας στη Super League 2 και δίνει στην ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα τη δυνατότητα μίας... δεύτερης ευκαιρίας για να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία μέσω των αγώνων μπαράζ – είτε με τη Βέροια είτε με τον Λεβαδειακό.

Γεμάτοι άγχος οι παίκτες των δυο ομάδων στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δυσκολεύονταν να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Μπόγιαν Σαράνοφ, με τους φιλοξενούμενους να ξεθαρρεύουν όσο περνούσε η ώρα. Στο ημίωρο, στο γύρισμα του Ντάνι Μπεχαράνο δεν βρέθηκε κάποιος να... φυσήξει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Γκρέγκα Σορτσάν, ενώ τρία λεπτά μετά ο Λουίζ Γκουστάβο Ντομίνγκες πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Γιώργο Μανούσο. Τρίτη καλή στιγμή για τη Λαμία αυτή στο 41ο λεπτό, με τον Σορτσάν να αντιδρά θετικά στο πλασέ του Φάνη Τζανδάρη. Στο επόμενο λεπτό, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» σπατάλησε τεράστια ευκαιρία, με τον Νίκο Μαρτίνες να κάνει τη σέντρα και την κεφαλιά του Βασίλη Βιτλή να σταματάει στο δεξί δοκάρι της εστίας του Σαράνοφ.

Αυτή του Αμπιόλα Ντάουντα στο 50΄ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα της Λαμίας, όπως κι εκείνη στο 64΄ που έγινε υπό πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 87΄ για να δημιουργηθεί μία σημαντική φάση – και πάλι από τον Απόλλωνα. Από προσπάθεια του Μανουέλ Φερνάντες, η μπάλα έφτασε στον Σωτήρη Τσιλούλη που από πλεονεκτική θέση αστόχησε, σκορπώντας την απογοήτευση στους γηπεδούχους. Το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους παίκτες του Μπάμπη Τεννέ να ξεσπούν σε κλάματα κι αυτούς του Φέστα να διατηρούν τις ελπίδες τους για παραμονή στη Super League.

Διαιτητής: Τρεϊμάνις (Λετονία)

Κίτρινες: Κάστρο, Βιτλής – Μπεχαράνο

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Σορτσάν, Ντεντάκης, Βιτλής, Ρόγκνε (46΄ Τσιμπσάχ), Ντομίνγκες, Κάστρο, Μαρτίνες, Μπαξεβανίδης (58΄ Φερνάντες), Σλίβκα (79΄ Τσιλούλης), Ντάουντα, Ιωαννίδης (73΄ Γιαννιώτας).

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Τζανετόπουλος, Τζανδάρης, Μανούσος (84΄ Αραμπούλι), Ταϊρόν (66΄ Νούνιες), Καραμάνος (70΄ Ρόμανιτς), Σιμόν, Μπεχαράνο, Λούκας.

