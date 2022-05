Πολιτισμός

Τοπαλούδη: Οι γονείς της Ελένης στον ΑΝΤ1 για το τραγούδι του Δεληβοριά

Ο πατέρας της αδικοχαμένης φοιτήτριας «ευχαριστεί» τον Φοίβο Δεληβοριά για το τραγούδι που έγραψε για την Ελένη του.

Της Δέσποινας Μανδράνη

Η τραγική ιστορία της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, ενέπνευσε τον γνωστό τραγουδοποιό Φοίβο Δεληβοριά . Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το τραγούδι «Σκέφτομαι την Ελένη Τοπαλούδη».

H κίνηση αυτή του Φοίβου Δεληβοριά συγκίνησε τους γονείς της άτυχης φοιτήτριας.

«Το τραγούδι το έχουμε ακούσει και ειλικρινά μας συγκίνησε. Θέλουμε να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον τραγουδιστή, βέβαια οφείλουμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες γιατί και αυτοί δίνουν το δικό τους τόνο σε αυτή την προσπάθεια σ αυτή την αγωνιστικότητα πρέπει να μας διακατέχει ώστε να μην υπάρχει καμία άλλη γυναικοκτονία», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Τοπαλούδης.

Η δίκη των δύο νεαρών που κατηγορούνται για τον βιασμό και την δολοφονία της φοιτήτριας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έχει μπει στην τελική ευθεία . Την ερχόμενη Πέμπτη η εισαγγελέας θα αγορεύσει και θα προτείνει στο δικαστήριο εάν θα πρέπει οι δύο κατηγορούμενοι να κριθούν ένοχοι ή όχι.

«Ψυχικά, ψυχολογικά και για μένα και για την μαμά της Ελένης μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το να συναντάς ξανά και να βλέπεις τους δολοφόνους και βασανιστές του παιδιού σου. Από κει και μετά βέβαια είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία με τα κόπων και βασάνων», συμπληρώνει ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη.

Πρωτόδικα οι δύο νεαροί έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη συν δεκαπέντε έτη.

