Μπακς: Με “μυθικό” Αντετοκούνμπο πήραν το “θρίλερ” με τους Σέλτικς

Με μία εξωπραγματική εμφάνιση ο Giannis οδήγησε τους Μπακς στη νίκη στο Game 3 των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Οι Μπακς πέταξαν στον... κάδο των απορριμμάτων μια διαφορά 13 πόντων στην τέταρτη περίοδο, αλλά ένα καθοριστικό λέι απ του... εξωπραγματικού Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε συνδυασμό με το πολύτιμο μπλοκ του που ακολούθησε, οδήγησε τα «Ελάφια» στη νίκη στο... νήμα με 103-101 επί των Μποστον Σελτικς, με την οποία το Μιλγουόκι ανέκτησε ενώπιον του κοινού του το προβάδισμα (2-1) στην ημιτελική σειρά της Ανατολικής Περιφερείας του ΝΒΑ.

Τα αγωνιστικά... όργια του Giannis στο Game 3 και στα 39 λεπτά που έμεινε στο παρκέ σταμάτησαν στους 42 πόντους, στα 12 ριμπαουντ, στις 8 ασιστ, στα 2 κλεψίματα και στα 2 μπλοκ, ενώ ο Greek Freak σημείωσε δευτερόλεπτα πριν το φινάλε το λέι απ της ανατροπής (101-100), για να ακολουθήσει η κομβική... τάπα στον Μπραουν στην επόμενη φάση.

Με τον φωτεινό πίνακα να γραφεί το 103-101 στα 4΄΄ για τη λήξη, ο Μαρκους Σμαρτ αστόχησε εσκεμμένα στη δεύτερη ελεύθερη βολή, με το φολοου του Χορφορντ για την ισοφάριση από τους Σέλτικς να είναι εκπρόθεσμο.

Τα «Ελάφια» θα προσπαθήσουν να γράψουν το 3-1 στη σειρά την προσεχή Δευτέρα, με το Game 4 να διεξάγεται και πάλι στο Fiserv Forum.

