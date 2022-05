Πόλεμος στην Ουκρανία: συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Οι μάχες σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας συνεχίζονται με ρωσικούς βομβαρδισμούς. Καταστροφές και σε μουσεία και πολιτιστικά μνημεία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να σφυρηλατούν πόλεις - "κλειδιά" της χώρας.

Σχολείο χωριού κοντά στην πόλη Λισιτσάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας όπου βρισκόταν το τελευταίο καταφύγιο της κοινότητας, χτυπήθηκε από βόμβα εν μέσω μαχών χθες Σάββατο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Εκτιμάται ότι στο υπόγειο καταφύγιο αυτό βρίσκονταν περίπου 90 άνθρωποι.

Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι, κάνοντας λόγο για περίπου 30 παγιδευμένους στα συντρίμμια. Δεν έχει δοθεί κανένας επίσημος απολογισμός θυμάτων, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Παράλληλα έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην πόλη Πριβίλα της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν εξάλλου αξιωματούχοι μέσω Telegam.

Είναι αδύνατον οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Yesterday in Bilogorivka in the Luhansk region, russians dropped a powerful air bomb on a school where many civilians were hiding.



It’s a crime against humanity.



The head of the Luhansk OVA Gaidai reports that 30 people were rescued from the rubble.

Another 60 probably died. pic.twitter.com/LTc4PyZ5cB