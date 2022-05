Κοινωνία

Κως: Βυθίστηκε ιστιοφόρο με δεκάδες επιβαίνοντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ναυάγιο με 106 μετανάστες, αναμέσά τους 20 παιδιά, ανοιχτά της Κω.

Εκατόν έξι μετανάστες, ανάμεσά τους 20 παιδιά, εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα, καλά στην υγεία τους, σε βραχώδη περιοχή βορειοδυτικά της Κω και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Ταυτοποίησης της Κω.

Στη ακτή όπου εντοπίστηκαν οι μετανάστες βρέθηκε ημιβυθισμένο ιστιοφόρο σκάφος.

Το Λιμενικό Σώμα πραγματοποίησε έρευνες με σκάφη στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Κατά δήλωση των ίδων των επιβαινόντων στο Λιμενικό Σώμα, δεν αγνοείται κανένας από τους επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο.

Πέρα από τα παιδιά, στο σκάφος επέβαιναν 72 άνδρες και 14 γυναίκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιορτή της Μητέρας: Η συγκινητική ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Τροχαίο - σοκ στην Μονεμβασιά: ΙΧ παρέσυρε μηχανή με δύο αναβάτες

Μπακς: Με “μυθικό” Αντετοκούνμπο πήραν το “θρίλερ” με τους Σέλτικς