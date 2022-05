Πολιτισμός

Γιορτή της Μητέρας: Ηχητικό αφιέρωμα του ΓΕΕΘΑ στην Ελληνίδα Μάνα

Το podcast αναδεικνύει τις μεγάλες γυναικείες μορφές της ελληνικής Ιστορίας που γέννησαν και ανέθρεψαν ήρωες ή έδρασαν οι ίδιες ως ηρωίδες.

Ένα ηχητικό αφιέρωμα στη θρυλική προσωπικότητα της Ελληνίδας Μάνας και τη διαχρονική συνεισφορά της στην ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους στο διάβα των αιώνων ετοίμασε το ΓΕΕΘΑ με την ευκαιρία της σημερινής παγκόσμιας εορτής της Μητέρας.

Το podcast έχει τον τίτλο «Μανάδες Ηρωίδες και Ηρωομάνες» και αναδεικνύει τις μεγάλες γυναικείες μορφές της ελληνικής Ιστορίας που γέννησαν και ανέθρεψαν ήρωες ή έδρασαν οι ίδιες ως ηρωίδες.

Στην ηχογράφηση του podcast δέχθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει η ηθοποιός Σοφία Μανωλάκου, απαγγέλλοντας με την ξεχωριστή φωνή της τα ιστορικά κείμενα.

