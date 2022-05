Οικονομία

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 350.000 νοικοκυριά. Ποιες συσκευές αφορά.

Στο πρόγραμμα επιδότησης που αφορά την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών αναφέρθηκε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

«Δεν υπάρχει πλαφόν ή όριο, απλά η επιδότηση έχει να κάνει με το εισόδημα, άρα όσο πιο μεγάλο μειώνεται η επιδότηση και όσο πιο αδύναμος, αυξάνεται η επιδότηση» είπε – μεταξύ άλλων – ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή». Στο εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης αναμένεται να ενταχθούν 350.000 νοικοκυριά και αφορά την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και πιο συγκεκριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών με νέα.

Οι παλαιές ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν, ενώ η επιδότηση θα κυμανθεί από 35% έως 50% ανάλογα με το εισόδημα του επιδοτούμενου. Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε επίσης ότι εάν η συμμετοχή είναι μεγάλη και οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 350.000, η κυβέρνηση θα αναζητήσει επιπλέον πόρους ώστε και οι υπόλοιποι να μπορέσουν να αλλάξουν τις συσκευές τους.

Για την επιδότηση στους λογαριασμούς

Μιλώντας για τα μέτρα ελάφρυνσης σχετικά με τους λογαριασμούς των πολιτών, ο Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής ή μη εφαρμογής της κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιουλίου. Πρόσθεσε ότι το σχέδιο που η κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εβδομάδα που μας έρχεται, προσδιορίζει έναν νέο μηχανισμό, που αποσυνδέει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας με του φυσικού αερίου, στην οποία και οφείλεται επί της ουσίας η «έκρηξη» στις τιμές.

«Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής ή μη εφαρμογής. Θα εφαρμοστεί. Η ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανασταλεί, οι λογαριασμοί στους καταναλωτές θα έρθουν χαμηλότεροι και αυτό έχει σημασία. Τελικά να έρθει ένας λογαριασμός που να έχει μια τιμή μια αξία που να είναι προσιτή», τόνισε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εκμηδενίσει ένα πρόβλημα από μόνη της αλλά απορροφά ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απορροφά το 85% της αύξησης για τις κατοικίες κύριες και μη κύριες και το 82% για 1.250.000 μικρομεσαίους επιχειρηματίες και το 90-95% των αγροτών.

«Από την 1η Ιουλίου προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική αλλαγή. Βάζουμε επί της ουσίας ένα πλαφόν στη χονδρική και επιπλέον από αυτό ερχόμαστε και βάζουμε με επιπλέον επιδοτήσεις και ένα πλαφόν και στη λιανική. Και για όσο διάστημα λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός αναστέλλεται η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής», σημείωσε.

