Πόλεμος στην Ουκρανία: φονική επίθεση σε σχολείο στο Λουχάνσκ

Δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια μετά από βομβαρδισμό του σχολείου στην επαρχεία του Λουχάνσκ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις ενός σχολείου στο ουκρανικό χωριό Μπιλοχορίβκα, ενώ άλλοι 60 που παραμένουν κάτω τα συντρίμμια υπάρχουν φόβοι ότι είναι επίσης νεκροί, δήλωσε σήμερα ο Σέρχιι Γκαϊντάι κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ.

Ο Γκαϊντάι επεσήμανε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν χθες Σάββατο το απόγευμα μία βόμβα στο σχολείο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περίπου 90 άνθρωποι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

“Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έπειτα από σχεδόν τέσσερις ώρες. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν τα συντρίμμια και, δυστυχώς, εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο ανθρώπων”, επεσήμανε ο ίδιος στο Telegram.

"Τριάντα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, επτά από τους οποίους είναι τραυματισμένοι", πρόσθεσε ο Γκαϊντάι. "Εξήντα άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν πεθάνει κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων".

Παράλληλα ο Γκαϊντάι επεσήμανε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, από τον βομβαρδισμό του χωριού Σιπίλοβο καταστράφηκε ένα σπίτι και 11 άνθρωποι παραμένουν στα ερείπια.





