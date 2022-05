Κοινωνία

Κόντρες: Έφοδος της Τροχαίας στην Παραλιακή (εικόνες)

Νυχτερικό "σαφάρι" της ΕΛΑΣ για κόντρες στην Παραλιακή. Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν.

Στο στόχαστρο της Τροχαίας εισήλθαν και πάλι η περιοχή της παραλιακής καθώς εξακολουθεί να καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δίκυκλων.

Η Τροχαία στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και εξειδικευμένων τροχονομικών ελέγχων τα ξημερώματα πραγματοποίησε μπαράζ ελέγχων στην περιοχή της παραλιακής (Παλαιό Αεροδρόμιο - Λαιμό Βουλιαγμένης- Δέλτα Βάρκιζας), με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συνολικά διενεργήθηκαν 430 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 147 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

98 για υπερβολική ταχύτητα

24 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

11 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

5 για μη χρήση κράνους

4 για επικίνδυνους ελιγμούς

3 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

1 ανασφάλιστο όχημα

1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 5 ζεύγη πινακίδων και ισάριθμες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και 37 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα, ενώ παράλληλα θα ενταθούν οι έλεγχοι για παραβίαση κυκλοφορίας οχημάτων στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

