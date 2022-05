Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Θήβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού και ποιο ήταν το μέγεθος της δόνησης.

Σεισμός με ένταση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά της 11 το πρωί σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά της Θήβας.

Ο σεισμός έγινε αισθητος στην Αττική και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν στα 10,9 χιλιόμετρα ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Δικηγόρος Έλενας Αθανασοπούλου: υπάρχουν στοιχεία και μάρτυρες (βίντεο)

Ναύπλιο: Ο γάμος που... σήκωσε στο πόδι την πόλη (βίντεο)

Γιορτή της Μητέρας: Σταρ του Χόλιγουντ που δεν κάνουν χωρίς... τη μαμά τους!