Συνέδριο ΝΔ - Σαμαράς: τα ενεργειακά θέματα συνδέονται με τα εθνικά

Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του άσκησε σκληρή κριτική στην ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και έκανε λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις. Παράλληλα επιτέθηκε κατά "του λόμπι του κατευνασμού" το οποίο όπως είπε, ζητά από την Ελλάδα κινήσεις κατευνασμού της Τουρκίας και όχι διεκδίκηση των δικαιωμάτων από απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Σαμαράς ασκώντας κριτική κατά της Ευρώπης για την στάση της στο ενεργειακό πρόβλημα είπε ότι βρέθηκε χωρίς τερματικούς σταθμούς και αγωγούς όταν ήρθε η κρίση στην Ουκρανία, και διαιώνισε την εξάρτηση της από τη Ρωσία.

"Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να προωθήσει την ανάδειξη των υδρογονανθράκων ως σωτήρια λύση. Αλλά πρέπει να διεκδικήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και να κάνει συμμαχίες για νά ανατρέψει τα τουρκικά τετελεσμένα" είπε ο κ. Σαμαράς.

Σημείωσε ότι τα νησιά και μέσα σε αυτά και το Καστελόριζο "έχουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΖ, πράγμα που σημαίνει ότι η ελληνική ΑΟΖ ακουμπάει την κυπριακή. Δεν μπορεί να ξεκινάμε από κάτι λιγότερο, δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είμαι βέβαιος ότι ο πρωθυπουργός θα τα εξηγήσει διεξοδικά στο ταξίδι του στην Αμερική".

Ο κ. Σαμαράς τόνισε ακόμη, ότι τα ενεργειακά ζητήματα συνδέονται με τα εθνικά και εκτίμησε ότι η Τουρκία "αβαντάρει το ρωσικό φυσικό αέριο" γι΄αυτό και εμποδίζει την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στην περιοχή μας.

"Η «Γαλάζια Πατρίδα» μπλοκάρει τον μόνο ανταγωνιστή του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, τα κοιτάσματα αερίου που βρίσκονται εκεί που είναι και οι δικές μας ΑΟΖ. Γι΄αυτό η Τουρκία υπονομεύει τη συμμαχία Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ και Αιγύπτου" είπε ο κ. Σαμαράς.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι "ήρθα να σας μιλήσω για την πατρίδα μας. Για κάποιους δεν είναι πολιτικά ορθό. Δεν είμαι με την λεγόμενη πολιτική ορθότητα αλλά με την πολιτική αλήθεια".

Είπε ότι οι κρίσεις των τελευταίων δυο ετών σε όλα τα επίπεδα αμφισβητούν τον τρόπο ζωής μας, και πρόσθεσε ότι χρειάζονται καθαρές κουβέντες για απαντήσεις γιατί τις έχει ανάγκη ο τόπος. "Καιροί βίαιων ανατροπών είναι αυτοί που ζούμε. Βλέπουμε αυτά που χάνουμε αλλά δεν βλέπουμε τίποτα θετικό σε αυτά που έρχονται. Αυτό το σοκ βιώνει η Δύση" είπε ο κ. Σαμαράς, και αναφέρθηκε στον Πολιτισμό λέγοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πολιτιστικό ρεύμα, και δεν υπάρχουν δημιουργοί. Έκανε λόγο για κατάτμηση της γνώσης στην Παιδεία που δεν παράγει καλλιεργημένους ανθρώπους, ενώ για την Υγεία είπε ότι υπάρχει έκρηξη τεχνολογίας, αλλά και μέτρα κοινωνικής απόστασης για τις πανδημίες που δημιουργούν νέα σύνδρομα και φοβίες.

Εκτίμησε ότι η ποιότητα ζωής είναι προνομιακή μόνο για λίγους και ανυπόφορη για τους πολλούς, ενώ η προσφορά στέγης και η ασφάλεια πολίτη είναι τα δυο μεγάλα προβλήματα της ποιότητας ζωής.

"Η πολιτική μοιάζει να ελέγχεται από κέντρα υπερεθνικά και μεγαλώνει η απόσταση από την κοινωνία στην Ευρώπη. Δεν θα χαϊδέψω αυτιά δεν θα ήμουν χρήσιμος στη χώρα ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην παράταξη που υπηρετώ 45 χρόνια. Τα θετικά αναγνωρίζονται γι΄αυτό η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη δύναμη και αντιμετωπίζονται τα λάθη όπως έγινε με το ηλεκτρικό ρεύμα. Καλώς εξαγγέλθηκαν τα μέτρα και υπάρχει ανακούφιση αλλά πρέπει ναι υπάρξει μόνιμη λύση ελληνική και ευρωπαϊκή. Πρέπει να το λέμε ότι η Ευρώπη καθυστερεί με μια αναπτυγμένη γραφειοκρατία" είπε ο κ. Σαμαράς.

Ζήτησε αλλαγή στην τιμολόγηση του ρεύματος, αλλά και στη φορολογία, λέγοντας ότι οι έκτακτες επιδοτήσεις δεν μπορεί να είναι μόνιμη λύση.

"Χωρίς ενέργεια πολιτισμός δεν υπάρχει. Αποδεικνύεται σήμερα ότι ολόκληρη η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης ήταν λάθος γιατί στηρίχθηκε μονομερώς από τη Ρωσία υπό τις ευλογίες της Γερμανίας εξαιτίας της εξάρτησής της από τη Ρωσία" είπε ο κ. Σαμαράς και προσέθεσε ότι είναι "μύθος ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους υδρογονάνθρακες με τον ήλιο. Θα γίνει αλλά όχι τόσο γρήγορα. Η κυβέρνηση μας από το 2012 είχε ξεκινήσει να πετύχει την ενεργειακή αυτάρκεια. Είχα καλέσει την Ευρώπη να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα στην περιοχή μας που είναι και ευρωπαϊκά. Κάποιοι είχαν δεύτερες σκέψεις ο Συριζα αδράνησε, κι εμείς αργήσαμε" είπε και προσέθεσε: "Ηταν σφάλμα εκείνο που ειπώθηκε ότι δεν μας ενδιαφέρει να τρυπήσουμε τον βυθό των θαλασσών. Τι μήνυμα είχαμε δώσει στις εταιρείες που είχαν πάρει τα συμβόλαια εξόρυξης; Ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται. Ο πρωθυπουργός το διόρθωσε, αλλά η ζημιά έγινε και πρέπει να διορθωθεί όπως το λάθος της άμεσης απολιγνιτοποίησης ως το 2024 ενώ η Γερμανία θα έχει λιγνίτη ως το 2035".

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι είναι άλλο πράγμα να γίνει η Ελλάδα κόμβος εφοδιασμού από τρίτες χώρες, και άλλο και πολύ πιο σημαντικό να παράγει η Ελλάδα υδρογονάνθρακες και να εφοδιάζει την Ευρώπη.

Χαρακτήρισε σωστές κινήσεις την αγορά αεροσκαφών και πλοίων και κυρίως την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και συμπλήρωσε:

"Θυμίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα το λόμπι του κατευνασμού που διείσδυσε σε όλα τα κόμματα. Οπαδοί της εύκολης τακτοποίησης των εθνικών μας θεμάτων που ζητούσαν να μην πάμε με τη Γαλλία αλλά με τη Γερμανία που δεν μας στηρίζει. Διαφώνησα με διερευνητικές συνομιλίες, με το να κάνουμε επίσημο διάλογο την ώρα που οι Τούρκοι προκαλούν και ο Ερντογάν κατάφερε να αποφύγει τις κυρώσεις όπως ζητούσε η Μέρκελ. Ο Ερντογάν κλιμάκωνε τις προκλήσεις του και σήμερα σαρώνει με υπερπτήσεις στο Αιγαίο και κανείς δεν επιβάλλει κυρώσεις γιατί δεν επιβάλλονται όταν βρίσκεται σε διάλογο μαζί του. Δεν υπήρξε ύφεση, δεν είχαμε ημέρωμα του θηρίου αλλά συνεχή κλιμάκωση. Οι μόνες αποφάσεις του ΟΗΕ που δεν είχε καταπατήσει η Τουρκία ήταν αυτές για τον εποικισμό στην Αμμόχωστο, τις οποίες καταπάτησε πλέον. Η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας, και όταν ζήτησα κυρώσεις, ειπώθηκε τότε ότι η απειλή των κυρώσεων είναι πιο ισχυρό όπλο από τις κυρώσεις. Η Τουρκία δεν κάμφθηκε αλλά αποθρασύνθηκε. Πήγε να με βαφτίσει ακραίο, το λόμπι του κατευνασμού. Οι εθνικές επιλογές πρέπει να αντανακλούν τις ελπίδες του έθνους και όχι να εκμεταλλεύονται τις φοβίες του λαού που οι ίδιοι επιδιώκουν".

Ο κ. Σαμαράς σημείωσε επίσης ότι με τη Ρωσία κανείς δεν μίλησε για απειλή κυρώσεων αλλά επιβλήθηκαν κυρώσεις "κατευθείαν στο ψαχνό και σωστά".

Η Τουρκία - όπως είπε ο κ. Σαμαράς - κάνει το ίδιο με τη Ρωσία κάθε μέρα αλλά κυρώσεις δεν επιτρέπονται. Η αντίφαση των υποκριτών κατευνασμού συνίσταται στο εξής: με την ίδια ευκολία που ζητούν από του Ουκρανούς να αγωνιστούν και σωστά, από εμάς ζητούν να τα δώσουμε όλα. Όταν οι Έλληνες κάνουν ότι και οι Ουκρανοί είναι εθνικιστές. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Σωστά καταδικάσαμε την Ρωσία, αλλά να ξέρουμε ότι μετά τον πόλεμο έρχεται η ειρήνη, και πρέπει να έχουμε στο νου μας την επόμενη μέρα" είπε.

Προειδοποίησε ότι η ένταση στα Βαλκάνια ανεβαίνει διαρκώς και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για μελλοντικές ανατροπές, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στη συμφωνία των Πρεσπών

Ο κ. Σαμαράς είπε επίσης ότι η ΝΔ δεν μπορεί να γίνει ένα κόμμα που ιδεολογικά να εκφράζει τους πάντες: "Δεν πρόκειται να γίνουμε Ποτάμι. Ανοιχτή αγκαλιά σε όλους αλλά να ξέρουμε τι εκφράζουν οι ιδέες μας. Κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει Και στα δεξιά δεν χωράει η Ακροδεξιά. Το νεοναζιστικό μόρφωμα της χρυσής Αυγής εμείς το παραπέμψαμε στη δικαιοσύνη και σήμερα είναι στη φυλακή" είπε ο κ. Σαμαράς.

Προσέθεσε ότι "όπου μεταλλάχθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα της Κεντροδεξιάς, συρρικνώθηκαν" και ανέφερε ως παράδειγμα τη Ιταλία τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Τόνισε ότι στη Γαλλία ο κεντρώος Μακρόν μετατοπίστηκε στα δεξιά και ότι οι θέσεις του για ασφάλεια και μεταναστευτικό "θα προκαλούσαν εγκεφαλικά στην πολιτική ορθότητα στην Ελλάδα".

"Μας ενοχλούν όσοι θεωρούν ντεμοντέ κάθε εθνική ταυτότητα και επιδιώκουν να γίνει η Ελλάδα από χώρα, χώρος, μας συγκινεί η διασπορά που δακρύζει στον εθνικό ύμνο" είπε.

Καταφέρθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την θέσπιση της απλής αναλογικής η οποία όπως είπε είναι "ολέθρια επιλογή της αριστεράς γιατί οδηγεί σε ακυβερνησία και σε εξαρτημένες κυβερνήσεις, και γίνεται επικίνδυνο γιατί κάποια κέντρα σύρουν την Ελλάδα σε συμβιβασμό με Τουρκία".

"Δεν θα επιτρέψει Πρέσπες του Αιγαίου η Ελλάδα. Δεν μπορούμε να ξαναπεράσουμε όσα ζήσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν η επανάληψη της τραγωδίας ως φάρσα. Διχάζει ο ΣΥΡΙΖΑ η χώρα χάνει δύναμη και είναι εθνικά αδιανόητη η επιστροφή του στην εξουσία και είμαστε εδώ για να μην το επιτρέψουμε ποτέ" είπε ο κ. Σαμαράς.

