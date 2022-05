Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ - Μητσοτάκης: εθνικός στόχος η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός, στο κλείσιμο των εργασιών του 14ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ανεβαίνω ξανά στο βήμα για μία σύντομη παρέμβαση για λόγους ουσιαστικούς. Ουσιαστική ήταν η συμμετοχή των 6.000 παρατηρητών και 2.500 συνέδρων. Θυμήθηκα το πρώτο συνέδριο της ΝΔ που είχα την τιμή να συμμετάσχω ως νεαρός παρατηρητής το 1986. Σήμερα οργανώσαμε το μεγαλύτερο συνέδριο στην ιστορία της παράταξής μας με την πιο πυκνή συμμετοχή.

Αυτό επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομίλία του με την οποία κλείνει τις εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

«Κάναμε συζητήσεις για την ταυτότητα της παράταξής μας που έχει γερές άγκυρες και ανοικτά τα πανιά της στον άνεμο της ανανέωσης. Είμαστε ένα κόμμα σε διαρκή κίνηση. Αυτό το τριήμερο ήταν ευκαιρία να βρεθούμε ξανά από κοντά. Αυτό το σμίξιμο υπήρξε για μένα μια μεγάλη τονωτική ένεση χαράς και αισιοδοξίας», προσέθε ο πρωθυπουργός».

«Εσείς θα βάλετε την υπογραφή σας σε μία ακόμη εκλογική νίκη στις εκλογές που θα γίνουν σε 12 μήνες από τώρα. Να μην ξανακυλήσουμε πίσω» τόνισε ο Κυρ.Μητσοτάκης απευθυνόμενος στο σώμα του Συνεδρίου.

Σημείωσε πως χάρη στις προσπάθειες της οργανωτικής επιτροπής οι τόσο μαζικές διαδικασίες διεξήχθησαν άψογα και παραγωγικά. «Απέδειξαν ότι η ΝΔ είναι ένα κόμμα λαϊκό, πολυσυλλεκτικό και ενωτικό πάνω από όλα. Είναι μια παράταξη που έμεινε όρθια και δυνάμωσε στην Ελλάδα και την Ευρώπη όταν κλονίζονταν παραδοσιακές δυνάμεις» είπε. «Κλονίστηκε και η ΝΔ την εποχή της μεγάλης κρίσης. Φτάσαμε να πάρουμε 18% για να επιστρέψουμε στο 40% ακριβώς επειδή ανανεωθήκαμε χωρίς να εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές μας αξίες. Δεν πάψαμε να βρισκόμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη. Ο ορίζοντας μας είναι καθαρός» προσέθεσε και τόνισε: «Εθνικό στόχο αποτελεί μέσα στο καλοκαίρι η έξοδος της χώρας από τη φάση της ενισχυμένης εποπτείας και εντός του 2023 να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα».

«Οι εξελίξεις θελουν την Ελλάδα διεθνή κόμβο και παραγωγό ενέργειας», είπε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι «η χώρα θα αξιοποιήσει αυτό το σημαντικό στρατηγικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα».

Τόνισε ότι «δεν υπάρχει ενωμένη κοινωνία χωρίς μια χώρα έτοιμη ανα πάσα στιγμή να υπερασπιστεί την εθνική της ανεξαρτησία», συμπληρώνοντας ότι η χώρα δυνάμωσε και αναφέρθηκε στις διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες της χώρας. «Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες και «σε μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Μπάιντεν θα έχω την τιμή να μιλήσω στο Κογκρέσο. Και την Πέμπτη η Βουλή θα επικυρώσει την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ» επισήμανε ενώ διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νοεφύτου ότι «στην Ουάσιγκτον θα μιλήσω ως εκπρόσωπος του ελληνισμού συνολικά».

«Πράγματι η χώρα μας είναι πιο ισχυρή σήμερα σε όλα τα επίπεδα. Η άποψη της Ελλάδος στην Ευρώπη σήμερα μετράει. Ήμαστε πρωταγωνιστές σε μία σειρά από σημαντικές εξελίξεις» τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τη διαπίστωση πως «στο διάστημα που ακολουθεί ο λαϊκισμός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί». «Θα πρόκειται για την πιο απεγνωσμένη επίθεσή του, θα είναι η πιο σκληρή και πιο χυδαία από ποτέ. Τορπιλίζοντας τη θέση της χώρας μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον» είπε τονίζοντας πως «στις σημερινές συνθήκες ισχυρά κράτη είναι τα σταθερά κράτη».

«Δυστυχώς και στην πρόσφατη κρίση που απορρέει από την απροκάλυπτει εισβολής της Ρωσία στην Ουκρανία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει τις διαθέσεις του. Κοινωνικό σαμποτάζ. Επιστρατεύει αδίστακτα ψέματα. Κατασκευάζοντας μια εικόνα μιας δήθεν κατεστραμμένης Ελλάδος που μόνο ο αρχηγός της αντιπολίτευσης βλέπει, υποσχόμενος ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα ανακουφίσει έναν πολίτη ο οποίος δοκιμάζεται» προσέθεσε και σημείωσε ότι «αυτή η τακτική γίνεται διπλά επικίνδυνη. Οι ανέξοδες υποσχέσεις γεννούν πλαστές προσδοκίες».

«Τα όμορφα λόγια όμορφα καίγονται. Δεν πρέπει ποτέ να το ξαναζήσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Η χώρα γύρισε σελίδα. Όχι όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυξάνουμε γενναία τον κατώτατο μισθό, είναι ψίχουλα απαντάνε. Οργανώνουμε δωρεάν εμβολιασμούς. Δεν υπάρχουν τα εμβόλια λένε. Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ για όλους. Βοηθάτε τους έχοντες και κατέχοντες απαντούν. Φέρνουμε Rafale και φρεγάτες. Ούτε γραβάτες, ούτε φρεγάτες η άλλη πλευρά. Εύκολο να λες όχι σε όλα και ναι στο τίποτα».

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: όσο καταρρέει, τόσο φανερώνει το ποιος είναι

«Ο κ. Μητσοτάκης όσο καταρρέει τόσο φανερώνει ολοένα και περισσότερο το ποιος πραγματικά είναι», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακολούθως αναφέρει: «Από τη μια βάζει πλάτη στα κοράκια των εταιρειών ενέργειας και στον κ. Στάσση που χτίζει βίλες επάνω στους υπέρογκους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Από την άλλη κοροϊδεύει τους οικονομικά αδύναμους, λες και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι χρωστάνε, αλλά περιμένουν τα ψέματα του κ. Μητσοτάκη για να το μάθουν. Τον κ. Μητσοτάκη δεν τον εμπιστεύεται πλέον κανείς. Έχει κοροϊδέψει τους πάντες για τα πάντα και τον έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Κι αν δεν μας πιστεύει μπορεί να ρωτήσει τον κ. Σαμαρά…».

Οικονόμου: όσα λιγότερα καταλαβαίνει κανείς, τόσα περισσότερα λέει

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου αναφέρει σε ανακοίνωση μέσω της οποίας απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ: «Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει τον κανόνα: όσα λιγότερα καταλαβαίνει κανείς, τόσα περισσότερα λέει. Η έκθεση του Media Pluralism Monitor, υπό την αιγίδα μάλιστα του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι διαυγής και τα συμπεράσματα ξεκάθαρα για τον τίμιο και καλόπιστο αναγνώστη. Είναι μια έκθεση για την "Ελευθερία της Έκφρασης το 2021" στην Ευρώπη. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στην Έκθεση απεικονίζει τον κίνδυνο για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφοριακή εγγράμματοσυνη στην Ευρώπη, κατατάσσοντας την Ελλάδα στο μέσο όρο, υπερβαίνοντας μάλιστα χώρες με μεγάλη παράδοση και υπολειπόμενη λίγων. Επειδή όλα τα αντιπολιτευτικά εγχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ καταρρέουν παταγωδώς, αναζητούν σωτηρία στα ψέματα και τις αλχημείες. Δεν κατανοούν ότι τα ψέματα είναι βαρίδια που τους βυθίζουν όλο και πιο βαθιά στο βούρκο της πολιτικής ανυποληψίας. Είναι αδιαμφισβήτητο και εμπειρικά πιστοποιημένο ότι η αλήθεια και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν διασταυρωθεί ποτέ μέχρι σήμερα».





Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Βυθίστηκε ιστιοφόρο με δεκάδες επιβαίνοντες

Γιορτή της Μητέρας: Η συγκινητική ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Μπακς: Με “μυθικό” Αντετοκούνμπο πήραν το “θρίλερ” με τους Σέλτικς