Συνελήφθη γιατρός για "φακελάκι"

Ο γιατρός που είχε και τον ρόλο του πραγματογνώμονα πιάστηκε στα "πράσα" να χρηματίζεται.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος ιδιώτη ιατρού, με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα, για το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο ιατρός, ο οποίος είχε διορισθεί ως πραγματογνώμονας σε υπόθεση για την οποία διενεργούταν κύρια ανάκριση, απαίτησε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πραγματογνωμοσύνη.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες (Σάββατο, 7 Μαΐου 2022) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης στο ιατρείο του σε περιοχή της Αττικής και μετά την παραλαβή του προσημειωμένου χρηματικού ποσού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

