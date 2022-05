Κοινωνία

Χαλάνδρι: Σκότωνε περιστέρια με αεροβόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταφέρθηκε στο ΑΤ Χαλανδρίου, έχοντας και το αεροβόλο όπλο μαζί και συνελήφθη.

Οι καταγγελίες για κακοποίηση ζώων το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πριν από δύο ημέρες στο Χαλάνδρι συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σκότωνε περιστέρια με ένα αεροβόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιος κάτοικος της περιοχής κάλεσε την αστυνομία. Αμέσως αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος παραδέχθηκε την πράξη του.

Μεταφέρθηκε στο ΑΤ Χαλανδρίου, έχοντας και το αεροβόλο όπλο μαζί και συνελήφθη.

πηγή: enikos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Βυθίστηκε ιστιοφόρο με δεκάδες επιβαίνοντες

Γιορτή της Μητέρας: Η συγκινητική ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Μπακς: Με “μυθικό” Αντετοκούνμπο πήραν το “θρίλερ” με τους Σέλτικς