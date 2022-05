Υγεία - Περιβάλλον

Ισραήλ: “Τέλος” στα τεστ Covid στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Οι ξένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να διαθέτουν αρνητικό τεστ από τη χώρα τους, προτού επιβιβαστούν σε πτήσεις προς τη χώρα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι βάζει τέλος στα υποχρεωτικά τεστ Covid-19 για τις αφίξεις στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ, όμως οι ξένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να διαθέτουν αρνητικό τεστ από τη χώρα τους, προτού επιβιβαστούν σε πτήσεις προς τη χώρα.

Το υπουργείο Υγείας είπε ότι η διενέργεια τεστ στο Μπεν Γκουριόν δεν θα απαιτείται πλέον από τις 20 Μαΐου. Για την απόφαση αυτή, επικαλέστηκε τη μείωση στον αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων, από πάνω από 6000 σε λιγότερα από 2000 τον τελευταίο μήνα.

Από την Τρίτη, οι ξένοι ταξιδιώτες θα μπορούν να επιλέγουν να υποβληθούν σε ένα rapid test εντός 24 ωρών από την αναχώρησή τους για το Ισραήλ, πάρα σε ένα τεστ PCR, εντός 72 ωρών από το ταξίδι τους, που απαιτείται αυτήν τη στιγμή, επισημαίνει, σε μια ανακοίνωση, το υπουργείο.

Από την 1η Μαρτίου, το Ισραήλ δεν απαιτεί από τους πολίτες του να υποβάλλονται σε τεστ για την Covid-19, προτού επιβιβαστούν σε μια πτήση για την πατρίδα τους.

