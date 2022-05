Υγεία - Περιβάλλον

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης: Μόσχευμα έφτασε σε οκτώ λεπτά στο Ιπποκράτειο!

Αγώνας δρόμου για τη μεταφορά του μοσχεύματος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Με επιτυχία και σε χρόνο ρεκόρ έφτασε ένα μόσχευμα ήπαρ για ασθενή στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Συγκεκριμένα, με την συνδρομή της ΕΛΑΣ, με δύο περιπολικά και οκτώ μηχανές των ομάδων ΖΗΤΑ και ΔΙΑΣ, το μόσχευμα έφτασε από το αεροδρόμιο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μέσα σε οκτώ λεπτά (από τις 13:22 έως και τις 13:30) για να παραδοθεί στους θεράποντες γιατρούς και να δοθεί στον ασθενή που το είχε ανάγκη.

Το μόσχευμα για τον ασθενή που βρισκόταν εντός του χειρουργείου κατέφτασε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης από την Κύπρο.

πηγή: grtimes.gr

