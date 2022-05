Γιορτή της Μητέρας: Η Φίνος Φιλμ γιορτάζει με ένα απολαυστικό βίντεο

Life

Την τιμητική της έχει σήμερα Κυριακή (8.5.2022) η μητέρα παγκοσμίως, καθώς είναι η Γιορτή της Μητέρας και η Φίνος Φιλμ αναφέρεται με τρυφερό τρόπο σε αυτή την ιδιαίτερη ανθρώπινη γεύση.

Η Φίνος Φιλμ, όπως συνηθίζει στη Γιορτή της Μητέρας, ετοίμασε ένα βίντεο με αξέχαστες ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου για να τιμήσει όλες τις ηθοποιούς που απεικόνισαν κάθε τύπο μητέρας στις ταινίες που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Μητέρα. Δίπλα μας σε κάθε βήμα, χαρίζοντας ανιδιοτελώς το πιο σπουδαίο συναίσθημα, την αγάπη. Χρόνια Πολλά σε όλες τις μαμάδες, με ένα απολαυστικό αφιέρωμα για την γνήσια Ελληνίδα μάνα, μέσα από τον φακό της Φίνος Φιλμ!#MothersDay #ΗμέραΜητέρας #Μαμά #ΕλληνίδαΜάνα pic.twitter.com/29MUyLfxHl — Finos Film (@FinosFilm) May 8, 2022

Από την «κακιά» Τασσώ Καββαδία στην υπέροχη «Πάστα Φλώρα», Μαίρη Αρώνη, οι μητέρες του ελληνικού κινηματογράφου έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στις οθόνες μας.

«Μητέρα. Δίπλα μας σε κάθε βήμα, χαρίζοντας ανιδιοτελώς το πιο σπουδαίο συναίσθημα, την αγάπη. Χρόνια Πολλά σε όλες τις μαμάδες, με ένα απολαυστικό αφιέρωμα για την γνήσια Ελληνίδα μάνα, μέσα από τον φακό της Φίνος Φιλμ!», γράφει στην ανάρτησή της η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών.

