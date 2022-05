Καιρός

Ποιες περιοχές αναμένεται να πληγούν από τις βροχές. Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα.

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές το πρωί κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοποννήσο και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα κυμανθεί από 08 έως 24 με 26 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 12 έως 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Για την Εύβοια, θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Από αργά το απόγευμα αίθριος.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

