Γιορτή της Μητέρας - Κικίλιας: Η τρυφερή αφιέρωση στη Τζένη Μπαλατσινού

Η τρυφερή αφιέρωση του Βασίλη Κικίλια στη Τζένη Μπαλατσινού για τη γιορτή της μητέρας

Ο Βασίλης Κικίλιας είναι πιο ερωτευμένος από ποτέ με την Τζένη Μπαλατσινού καθώς από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο και ο γιος τους, η ζωή του ζευγαριού έχει αλλάξει ριζικά.

Την ημέρα της μητέρας επέλεξε ο Βασίλης Κικίλιας για να ευχηθεί γι΄ακόμη μια φορά στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, χρόνια πολλά

Με ένα λιτό αλλά και πολύ τρυφερό post του ο υπουργός Τουρισμού υμνεί τη σπουδαιότητα της μητρότητας, ανεβάζοντας μια αδημοσίευτη φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού με τον νεογέννητο τότε γιο του, Παναγιώτη- Αντώνιο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Γιορτάζει η μαμά μας! Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου», έγραψε ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο Υπουργός Τουρισμού δε σταματά να εκφράζει την αγάπη του προς το πρόσωπο της γυναικάς της ζωής του ενώ οι φωτογραφίες με τον 16 μηνών γιο του έχουν αρχίσει να πληθαίνουν στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)





