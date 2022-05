Αθλητικά

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: Νίκη πρωτιάς για τους Κρητικούς

Επέστρεψε στην κορυφή της κατάταξης ο ΟΦΗ, μετά τη νίκη του επί του Αστέρα Τρίπολης.

Την πρώτη νίκη του στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» στη διαδικασία των Play Out σημείωσε ο ΟΦΗ. Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, χάρη σε ένα γκολ του Λουίζ Φελίπε (72΄), επιστρέφοντας στην κορυφή της κατάταξης του μίνι πρωταθλήματος.

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με καλό ρυθμό, ωστόσο έλειψαν οι μεγάλες ευκαιρίες. Τουλάχιστον ως το ημίωρο. Μέχρι το 45΄, Επασί Μποκά (δις) και Νίκος Παπαδόπουλος πρωταγωνίστησαν σε τρεις φάσεις. Στο 31΄ ο Αντριάν Ριέρα βρέθηκε απέναντι από τον Επασί, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ βγήκε γρήγορα και απέκρουσε με τα πόδια. Δέκα λεπτά μετά, ο Σίτο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ριέρα που με διπλή προσπάθεια δεν κατάφερε να «νικήσει» τον Επασί. Ενδιάμεσα, από κούρσα του Μπρους Καμάου, ο Λουίς Φελίπε έκανε το σουτ στην κίνηση, αλλά ο Παπαδόπουλος επέδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά.

Στο ξεκίνημα του β΄ μέρους «μίλησε» η αστοχία. Αφενός του Ριέρα (57΄), αφετέρου του Γιάννη Μπουζούκη (66΄) και, κυρίως, αυτή του Λουίζ Φελίπε (60΄). Ο τελευταίος, ωστόσο, εξιλεώθηκε ανοίγοντας, εν τέλει, το σκορ στο 72΄, με διπλή προσπάθεια, έπειτα από το σουτ του Γιόν Τοράλ και την εντυπωσιακή επέμβαση του Παπαδόπουλου. Οι Αρκάδες προσπάθησαν να ισοφαρίσουν και το παιχνίδι πήρε γρήγορο ρυθμό. Το διαγώνιο σουτ του Κέβιν Σονί (75΄) δεν βρήκε στόχο, ενώ αυτό του Τοράλ (76΄) μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος. Η κεφαλιά του Χερόνιμο Μπαράλες (85΄) πέρασε ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι του Επασί, όπως και, στην άλλη εστία, το μακρινό σουτ του Φιορίν Ντουρμισάι (87΄). Κι αφού ο Σονί από κοντά δεν μπόρεσε να βρει στόχο, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε.

Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια ολοκλήρωσε με νίκη τις εντός έδρας υποχρεώσεις της, στο «αντίο» του Νίκου Κοροβέση από το σύλλογο της Κρήτης έπειτα από μια πενταετία, ενώ αυτή του Μίλαν Ράσταβατς συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις στη διαδικασία των Play Out.

Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής).

Κίτρινες: Κανελλόπουλος, Μπαράλες.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Νέιρα (71΄ Κοροβέσης), Καμάου (59΄ Μπουζούκης), Βούρος, Γιαννούλης, Τσιλιανίδης (59΄ Τοράλ), Στάικος (59΄ Ντε Γκουζμάν), Λουίζ Φελίπε (84΄ Ντουρμισάι), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος Ν., Γκαρσία (78΄ Καρμόνα), Ατιένθα, Χριστόπουλος, Αλβαρες, Κανελλόπουλος (57΄ Ιγκλέσιας), Σονί, Μουνάφο (90΄ Σανταφέ), Μπαράλες, Σίτο (90΄ Μιχόπουλος), Ριέρα (78΄ Καπίγια).

