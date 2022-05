Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηπατίτιδα σε παιδιά - Μόσιαλος: Εξετάζεται η σχέση της με τον κορονοϊό

Έξι διαφορετικά σενάρια για τις αιτίες της ηπατίτιδας που χτυπάει παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, περιέγραψε ο Ηλίας Μόσιαλος.



Σε ερώτηση για τον αν η χρονική συγκυρία με την πανδημία είναι τυχαία ή αν ο κοροναϊός μπορεί να έχει κάποια σχέση με αυτήν την ηπατίτιδα, ο κύριος Μόσιαλος είπε:

«Υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία για κάποια περιστατικά ηπατίτιδας ύστερα από λοίμωξη με κοροναϊό στο διάστημα της πανδημίας, σε μικρά παιδιά. Όμως, αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα εικόνα εάν όλα τα παιδιά που εμφάνισαν αυτήν την αδιευκρίνιστης αιτιολογίας ηπατίτιδα είχαν κολλήσει παλαιότερα κοροναϊό. Δεδομένου όμως πως κάποια από αυτά τα παιδιά είχαν ιστορικό μόλυνσης με κοροναϊό και κάποια όταν εισήχθησαν είχαν ενεργή μόλυνση με αδενοϊό 41, εξετάζεται η συσχέτιση των δύο ιών με τα περιστατικά» ανέφερε και συμπλήρωσε

«θα μπορούσε να ευθύνεται η προηγούμενη έκθεση στον κοροναϊό ή κάποια άλλη λοίμωξη, μια ταυτόχρονη λοίμωξη αδενοϊού με κοροναϊό ή και μια νέα παραλλαγή αδενοϊού. Επίσης, εξετάζεται και η πιθανότητα να υπάρχει κάποιο διαφορετικό παθογόνο, που είτε δρα μόνο του είτε ως ταυτόχρονη λοίμωξη με αδενοϊό ή/και κοροναϊό, ή ακόμα και μια νέα παραλλαγή του κοροναϊού».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν νεότερα δεδομένα για αυτή την ηπατίτιδα σε μικρά παιδιά, ο κύριος Μόσιαλος είπε:

«Επί του παρόντος, έχουν αναφερθεί περίπου 230 περιστατικά σε 20 χώρες, εκ των οποίων 145 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 20 στην Αμερική και μικρά νούμερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες».

«Η πλειονότητα των περιστατικών απαντάται σε παιδιά κάτω των 5 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί για τον κοροναϊό. Η αυξημένη ευαισθησία λόγω της μικρότερης έκθεσης των πολύ μικρών παιδιών σε κοινούς αναπνευστικούς ιούς, για παράδειγμα, εξετάζεται, αλλά παράλληλα εκφράζονται και αμφιβολίες. Ο λόγος είναι ότι, όπως ανέφερα, ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχει πολιτική μηδενικής διασποράς και που, επίσης, τα παιδιά δεν φορούσαν μάσκες στα σχολεία όπως σε άλλες χώρες. Στον αντίποδα, ο αριθμός κρουσμάτων σε χώρες που εφάρμοσαν πολύ αυστηρά μέτρα και πολιτική μηδενικής διασποράς του κοροναϊού είναι πάρα πολύ μικρός, σημείωσε ο καθηγητής.

πηγή: Eλεύθερος Τύπος της Κυριακής

