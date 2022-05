Κοινωνία

Δασκαλάκης σε Πισπιρίγκου: Θα έχουμε από μία απώλεια όποτε χωρίζουμε;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο φως σοκαριστικές συνομιλίες του ζευγαριού σε μηνύματα





Μηνύματα μεταξύ του πρώην ζευγαριού έχουν στα χέρια τους οι Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών, μεταξύ Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη, το χρονικό διάστημα πριν και μετά την πρώτη ανακοπή της 9χρονης Τζωρτζίνας στο «Καραμανδάνειο» και τη μεταφορά της στη ΜΕΘ του νοσοκομείου στο Ρίο. Δηλαδή μεταξύ 5 και 15 Απριλίου 2021.

Στη διάθεση της ανακρίτριας, είναι και 3.919 μηνύματα μέσω Viber που αντάλλαξε το ζευγάρι από τις 29 Ιανουαρίου 2019, δηλαδή πριν από τον θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας, μέχρι και τις 6 Απριλίου 2021, λίγες ημέρες πριν από την ανακοπή της Τζωρτζίνας.

Ενδεικτικά, στις 6 Απριλίου 2021 η Ρούλα Πισπιρίγκου στέλνει μήνυμα στον Μάνο Δασκαλάκη με τον οποίο έχει καβγαδίσει -και εκείνη έχει φύγει από το σπίτι- και του λέει ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της.

Πισπιρίγκου: Να μου προσέχεις το παιδί και να θυμάσαι ότι σε αγαπάω πολύ.

Δασκαλάκης: Το παιδί που είναι; Αν κάνεις καμία μαλ… θα γίνει της… Τους παίρνω όλους τηλέφωνο. Και την Αστυνομία τώρα! … Το βράδυ θα πάω να πάρω το παιδί από το χωριό και μην τολμήσεις να μας ξαναενοχλήσεις.

Σε άλλο μήνυμα, ο Μάνος Δασκαλάκης της γράφει με νόημα:

«Γύρνα στο παιδί. Χρειάζεται την μάνα του. Κάθε φορά που χωρίζουμε θα έχουμε μία απώλεια δηλαδή; Σύνελθε».

Ενδεικτικός για τη συμπεριφορά αλλά και τις… προτεραιότητες της Ρούλας Πισπιρίγκου, είναι και ο διάλογος που είχε με την αδελφή της, ενώ η 9χρονη Τζωρτζίνα ήταν στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Με το παιδί να είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, η Ρούλα Πισπιρίγκου ρωτάει την αδερφή της:

«Μήπως πρόσεξες αν (ο Μάνος) είχε βέρα σήμερα; Γιατί μου είπε την έχει βγάλε».

Με την αδερφή της να απαντάει ότι δεν πρόσεξε καθόλου…

Η Ρούλα ενδιαφέρεται επίσης να μάθει, αν ο Μάνος ανέβασε νέες φωτογραφίες στο facebook αλλά και αν στο προφίλ του, δηλώνει παντρεμένος ή ανύπαντρος!

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, στέλνει μήνυμα στον σύζυγό της και τους λέει: «Στείλε μου το τηλέφωνο της Τσιόλα. Θέλω το πανάκι της μπέμπας πίσω. Είδα ένα όνειρο ότι κάτι έκαναν στο πανάκι. Και το θέλω να το πάρω»…

Τα μηνύματα αποτελούν πλέον στοιχείο της δικογραφίας αφού έχουν ήδη παραδοθεί στην ανακρίτρια, μετά την άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι της οικογένειας, την 1η Απριλίου 2022.

πηγή: εφημερίδα "Μπαμ"





Ειδήσεις σήμερα:

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: Νίκη πρωτιάς για τους Κρητικούς

Σουφλί: Μαθήτρια βραβεύεται για την αντιπολεμική ζωγραφιά της

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με τέσσερα οχήματα