Αθλητικά

Παναθηναϊκός -ΑΕΚ: Πιο κοντά στην Ευρώπη οι “πράσινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισόβαθμοι με τον Άρη είναι η ΑΕΚ, που δεν κατάφερε να επικρατήσει του Παναθαναϊκού.

Ακόμα πιο κοντά στην εξασφάλιση της 3ης θέσης που οδηγεί στο Conference League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε ισοπαλία 0-0 από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, παραμένει αήττητη στα play off και είναι πλέον πολύ κοντά στον στόχο της. Όσο για την ΑΕΚ, βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ισόβαθμη με τον Αρη ο οποίος όμως έχει ένα ματς λιγότερο (απόψε εναντίον του Ολυμπιακού).

Πιο επιθετικά μπήκε η ΑΕΚ στο ματς, κάτι απόλυτα λογικό αφού ήταν η ομάδα που ήθελε διακαώς τη νίκη. Με σύστημα 4-3-3 και κεντρική τριάδα τους Κριχόβιακ, Σιμάνσκι, Χατζισαφί κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό, ενώ παράλληλα παρουσίασε ορθολογική ανάπτυξη, λίγο περισσότερο από αριστερά, με Τσούμπερ και Μοχαμαντί να δημιουργούν «ρήγματα».

Ευκαιρία, ωστόσο, δεν δημιούργησε με εξαίρεση τη φάση του 29΄ όταν ο Κώτσιρας υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, ο Χατζισαφί «ζύγισε» το σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός, με το δικό του 4-3-3 (Βίγιαφάνιες, Ρούμπεν, Μαουρίτσιο στα χαφ) άφησε την πρωτοβουλία στους γηπεδούχους και θα μπορούσε να απειλήσει αν ήταν πιο προσεκτικοί οι Παλάσιος, Ιωαννίδης όταν βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση.

Ο Γιοβάνοβιτς ήταν ο πρώτος που κινήθηκε στη «σκακιέρα» προσπαθώντας να κάνει πιο απειλητική την ομάδα του με αλλαγή σχηματισμού: 4-2-3-1 και τον Αϊτόρ πίσω από τον Ιωαννίδη. Η κίνηση αυτή δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ έγινε ακόμα πιο πιεστική μην επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να κρατήσουν τη μπάλα και να πάρουν ανάσες.

Έτσι, ακολούθησαν ακόμα δύο... πράσινες διορθωτικές κινήσεις με τους Κουρμπέλη, Καρλίτος να παίρνουν θέση στον αγωνιστικό χώρο. Αμέσως μετά ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του αγώνα.

Ο Καρλίτος εκτέλεσε κόρνερ κι ο Κουρμπέλης με κεφαλιά ακινητοποίησε τον Στάνκοβιτς, όμως ο 'Αμραμπατ βρισκόταν πάνω στη γραμμή και απομάκρυνε με το κεφάλι. Ήταν το 67΄ και ο Οφρυδόπουλος «απάντησε» με τον Μάνταλο αντί του Χατζισαφί, αναζητώντας την τελική πάσα που τόσο έλειπε από την ΑΕΚ.

Μετά από όλες τις αλλαγές, το ματς απέκτησε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό και μεγαλύτερη ένταση. Στο 72΄ σουτ του Καρλίτος έφυγε ελάχιστα άουτ, στο 78΄ οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν διαδοχικά λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ και στο 86΄ ο Μπρινιόλι εξουδετέρωσε εύκολα την κεφαλιά του Γκαρσία.

Έτσι έμεινε έως το τέλος το 0-0, αποτέλεσμα που σίγουρα εξυπηρετεί τον Παναθηναϊκό ενώ η Ευρώπη αρχίζει να απομακρύνεται για την Ένωση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

Κίτρινες: Γκαρσία, Τζαβέλλας, Μήτογλου, Μάνταλος - Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ, Κουρμπέλης, Παλάσιος

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Κριχόβιακ (75΄ Τάνκοβιτς), Χατζισαφί (67΄ Μάνταλος), Γκαρσία, Τσούμπερ, 'Αμραμπατ (86΄ Ανσαριφάρντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χουανκάρ (82΄ Σάντσες), Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες (46΄ Βιτάλ), Μαουρίσιο (62΄ Κουρμπέλης), Αϊτόρ (74΄ Μακέντα), Παλάσιος, Ιωάννιδης (61΄ Καρλίτος)

* Το ντέρμπι διεξήχθη παρουσία του ομοσπονδιακού προπονητή Γκουστάβο Πογέτ

* Με απόντες τους Σιμόες, Βράνιες, Αραούχο και τον Πέτρο Μάνταλο στον πάγκο, το περιβραχιόνιο του αρχηγού φόρεσε ο Νόρντιν 'Αμραμπατ, παρότι βρίσκεται στην ΑΕΚ μόλις εννέα μήνες.

* Περίπου 20.000 κόσμος στο ΟΑΚΑ με την επίσημη καταμέτρηση να είναι 15.519 εισιτήρια και 103.360 ευρώ

Ειδήσεις σήμερα:

Δασκαλάκης σε Πισπιρίγκου: Θα έχουμε από μία απώλεια όποτε χωρίζουμε;

Σουφλί: Μαθήτρια βραβεύεται για την αντιπολεμική ζωγραφιά της

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με τέσσερα οχήματα