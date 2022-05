Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κυρώσεις της G7 στη Ρωσία

Νέα μέτρα κατά της Μόσχας δεσμεύτηκαν ότι θα λάβουν οι ισχυρότεροι της παγκόσμιας οικονομίας.

Η G7 δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου ενώ οι ΗΠΑ θα λάβουν μέτρα για να απαγορεύσουν ή να αποτρέψουν τον εφοδιασμό της Ρωσίας με υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται η Μόσχα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η απόφαση της G7 «θα επιφέρει σκληρό πλήγμα στην κυριότερη οικονομική αρτηρία του (Βλαντίμιρ) Πούτιν και θα του στερήσει τα έσοδα που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο» κατά της Ουκρανίας, τονίζει στην ανακοίνωση η αμερικανική κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η κάθε χώρα ξεχωριστά, δηλαδή η Γερμανία (που προεδρεύει στην G7 φέτος), ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Βρετανία. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικών υδρογονανθράκων, αν και οι εισαγωγές αυτές ήταν μικρές.

Οι ηγέτες της G7 στο κοινό ανακοινωθέν τους τόνισαν ότι θα εντείνουν την οικονομική απομόνωση της Ρωσίας και την εκστρατεία τους εναντίον της ρωσικής ελίτ που στηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ενώ ο Πούτιν ετοιμάζεται να γιορτάσει αύριο Δευτέρα τη νίκη της πρώην ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας, οι πράξεις του στην Ουκρανία «ντροπιάζουν τη Ρωσία και τις ιστορικές θυσίες του λαού της», αναφέρουν οι επτά ηγέτες. Στη βιντεοδιάσκεψή τους, στην οποία συμμετείχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβαν ότι «δεσμεύονται να λάβουν νέα μέτρα για να βοηθήσουν την Ουκρανία να διασφαλίσει ένα ελεύθερο και δημοκρατικό μέλλον» καθώς και «να αμυνθεί και να απωθήσει μελλοντικές επιθετικές ενέργειες.

Νέες κυρώσεις στα μμε και τη ρωσική ελίτ ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε εξάλλου μια νέα σειρά μέτρων σε βάρος της Ρωσίας, που προσανατολίζονται σε δύο μεγάλους άξονες: τα μέσα ενημέρωσης και την πρόσβαση των ρωσικών εταιρειών και της ρωσικής ελίτ σε συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στα τηλεοπτικά κανάλια Pervy Kanal, Rossiya-1 και NTV. Θα απαγορευτεί σε κάθε αμερικανική εταιρεία να τα χρηματοδοτεί μέσω διαφημίσεων ή να τους πουλάει εξοπλισμό.

«Καμία αμερικανική εταιρεία δεν πρέπει να συμμετέχει στη χρηματοδότηση της ρωσικής προπαγάνδας» ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι τα μέσα αυτά ελέγχονται, ευθέως ή εμμέσως, από το Κρεμλίνο.

Απαγορεύεται επίσης στις αμερικανικές εταιρείες να παρέχουν λογιστικές, διοικητικές, συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες, όπως μάρκετινγκ ή κάθε υπηρεσία που χρησιμοποιείται ώστε να λειτουργούν πολυεθνικές εταιρείες αλλά που θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να παρακαμφθούν οι κυρώσεις ή να αποκρυβούν παράνομα αποκτηθείσες περιουσίες.

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι μολονότι οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι που έχουν στενότερους βιομηχανικούς δεσμούς με τη Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία κυριαρχούν στον τομέα των υπηρεσιών, κυρίως μέσω των «Big Four», των τεσσάρων κολοσσών στον τομέα της λογιστικής και της παροχής συμβουλών: Deloitte, EY, KPMG και PwC. Επιτρέπεται ωστόσο η παροχή νομικών υπηρεσιών.

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν επίσης την εξαγωγή μια σειρά αμερικανικών προϊόντων, από μπουλντόζες και συστήματα εξαερισμού μέχρι λέβητες.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν, για πρώτη φορά, σε 27 στελέχη της Gazprombank. Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνηση διευκρίνισε πάντως ότι οι ΗΠΑ «δεν παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία» της τράπεζας, ούτε απαγορεύουν τις συναλλαγές μαζί της. Στη λίστα των κυρώσεων προστέθηκαν οκτώ στελέχη της Sberbank, η Moscow Industrial Bank και δέκα θυγατρικές της, η αμυντική βιομηχανία Promtekhnologiya, επτά ναυτιλιακές και μία εταιρεία ρυμουλκών. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικών θα αναστείλει τις άδειες εξαγωγής ειδικού πυρηνικού υλικού στη Ρωσία.

Έγινε επίσης γνωστό ότι θα επιβληθούν ταξιδιωτικές κυρώσεις σε 2.600 Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες.

