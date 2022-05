Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Με αέρα πρωταθλητή πέρασε από το “Βικελίδης”

Επικράτησε του Αρη μέσα στο γήπεδό του και προχωράει ο Ολυμπιακός.

Τι κι αν προ ημερών κατέκτησε και μαθηματικά το 47ο πρωτάθλημα στην ιστορία του; Τι κι αν ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε μια ενδεκάδα με πάρα πολλούς από τους λεγόμενους αναπληρωματικούς; Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 1-0 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, χάρη στο γκολ του Τικίνιο Σοάρες στο 55’. Οι «κίτρινοι», από την άλλη, απέτυχαν να εκμεταλλευτούν τη «λευκή» ισοπαλία στο αθηναϊκό ντέρμπι, με την έξοδο στην Ευρώπη να... κρέμεται από μία κλωστή.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο έλειψαν οι καλές στιγμές μπροστά στις δυο εστίες. Οι τελικές προσπάθειες ήταν μεν 5-3 υπέρ του Άρη, ωστόσο καμία δεν ήταν άξια καταγραφής, πλην αυτής του 45ου λεπτού, όταν ο Ντάνιελ Μαντσίνι ανάγκασε σε επέμβαση, σε δύο χρόνους, τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Παρόμοια η εικόνα και του β’ μέρους, μέχρι που φτάσαμε στο 55ο λεπτό. Από φάουλ του Πιερ Κούντε, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος πήρε την κεφαλιά, ο Χουλιάν Κουέστα έδιωξε αλλά στην επαναφορά ο Τικίνιο δεν είχε πρόβλημα για το 0-1. Οι Θεσσαλονικείς πίεσαν στο διάστημα που απέμενε, ωστόσο δίχως «κανονικό» φορ ως το τελευταίο τέταρτο η ομάδα του Χερμάν Μπούργος απέτυχε να απειλήσει ουσιαστικά. Μάλιστα, ο Κουέστα έδιωξε δύσκολα το σουτ του Μάριου Βρουσάι στο 90’.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στο +19 από το δεύτερο ΠΑΟΚ και τον Άρη να έχει πλέον παρέα την ΑΕΚ στην τέταρτη θέση – αμφότεροι στο -2 από τον Παναθηναϊκό – της οποίας για την ώρα υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας).

Κίτρινες: Εμπακατά – Κανέ.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακατά, Ντουκουρέ, Μαντσίνι (76’ Μάνος), Μπράμπετς, Ματίγια, Φαμπιάνο, Ματέο (66’ Γκάμα), Σούντγκρεν, Ιτούρμπε, Πάλμα (56’ Εντιαγέ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Κούντε, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Καρβάλιο (82’ Σουρλής), Φαντιγκά (67’ Βαλμπουενά), Τικίνιο (76’ Ελ-Αραμπί), Παπαδόπουλος, Κανέ, Μπαγκαλιάνης, Κίτσος (77’ Καρμπόβνικ).

