Παράξενα

Γράμμα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα “έκρυβε” ο Θερμαϊκός

Σύμφωνα με την παράδοση, μπουκάλια πιστών με τις προσευχές τους από κάθε μέρος της γης φτάνουν στο νησί της Σύμης για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμίτη.

Μία μοναδική ανακάλυψη επιφύλασσε ο εθελοντικός καθαρισμός τμήματος της ακτής Θερμαϊκού στην Πυλαία από την ομάδα The Cleaningans και τους ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Όπως γράφει το rthess.gr η δημοσιογράφος του Ράδιο Θεσσαλονίκη Χριστιάνα Μανιάτη που συμμετείχε στη δράση βρήκε ένα κλειστό πλαστικό μπουκάλι το οποίο περιείχε στο εσωτερικό του ένα σημείωμα.

Ανοίγοντάς το, ήταν σαν να άνοιγε τις σελίδες ενός παραμυθιού.

Ο αποστολέας γράφει για τον ανεκπλήρωτο έρωτά του….Παραλήπτης ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης, για του οποίου τη βοήθεια προσεύχεται.

Και μπορεί η κατάληξη του μπουκαλιού να ήταν η ακτογραμμή του Θερμαϊκού, ποιος ξέρει όμως ποια ήταν η κατάληξη της ιστορίας αγάπης που περιγράφει…..

Ποιος είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης

Σύμφωνα με την παράδοση, μπουκάλια πιστών με τις προσευχές τους από κάθε μέρος της γης φτάνουν στο νησί της Σύμης για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμίτη.

Φθάνουν πάντοτε, σε όσους με πραγματική πίστη κάνουν το τάμα τους.

Το Μοναστήρι βρίσκεται στο Νότιο άκρο του νησιού και είναι χτισμένο στον πανέμορφο όρμο του Πανόρμου.

Πηγή: rthess.gr

