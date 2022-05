Life

Eurovision: Στη φυλακή η τραγουδίστρια της Βόρειας Μακεδονίας;

Σε μία απρεπή κίνηση που τιμωρείται με φυλάκιση προχώρησε η τραγουδίστρια που επροσωπεί την Βόρεια Μακεδονία στην Eurovision.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Απρέπεια απέναντι στο σύμβολο που εκπροσωπεί η σημαία θεωρήθηκε η κίνηση της Andrea, της τραγουδίστριας που εκπροσωπεί την Βόρεια Μακεδονία στον διαγωνισμό της Eurovision.

Η ερμηνεύτρια φωτογραφιζόταν κρατώντας την σημαία της χώρας της και κάποια στιγμή την πέταξε στον πάτωμα για να πάρει διαφορετικές πόζες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε το κρατικό κανάλι της Βόρειας Μακεδονίας, που είναι και υπεύθυνο για την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, η κίνηση της Andrea είναι σύμφωνα με τους νόμους της Βόρειας Μακεδονίας σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση. Για αυτό το λόγο, ζητά από την τραγουδίστρια άμεσα να ζητήσει δημόσια συγνώμη ενώ ξεκίνησε και έρευνα για να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι της αποστολής.

Είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες ώρες το κρατικό κανάλι της Βόρειας Μακεδονίας να ανακοινώσει την αποχώρηση της συμμετοχής της από τον διαγωνισμό, παρά την μεγάλη ρήτρα που θα κληθεί να πληρώσει προς την παραγωγή της Eurovision εάν προβεί στην συγκεκριμένη κίνηση.

