Κορονοϊός: “Έρχονται” τα ρινικά εμβόλια

Τι ανέφερε για τα νέα αυτά εμβόλια ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος

Ένα νέο είδος εμβολίου σε μορφή ρινικού σπρέι μελετούν οι επιστήμονες, ωστόσο τα νέα ρινικά εμβόλια που βρίσκονται υπό ανάπτυξη δεν θα είναι έτοιμα για μαζική χρήση εντός του 2022.

“Τον Σεπτέμβριο θα πάμε υποχρεωτικά σε εμβολιασμό με τα ίδια εμβόλια, αυτά που ήδη έχουμε”, αναφέρει στο iatropedia.gr, ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος και εξηγεί, γιατί οι επιστήμονες δεν έχουν παράξει νέα εμβόλια που να καλύπτουν τις μεταλλάξεις.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature, στην οποία αναφέρθηκε πρόσφατα και ο Καθηγητής Παθολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, οκτώ εμβόλια που θα χορηγούνται από τη μύτη βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Μέσω του μηχανισμού δράσης τους, τα εμβόλια αυτά θα σταματούν άμεσα τη μετάδοση του ιού, ενεργοποιώντας έναν ισχυρό υπερασπιστή του ανθρώπινου οργανισμού, που είναι γνωστός ως “ανοσία του βλεννογόνου”.

Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής και Ιατρικής Ακριβείας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) Ευάγγελος Μανωλόπουλος, χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως “σημαντική”, και εξηγεί στο iatropedia.gr, τον τρόπο δράσης αυτών των νέων εμβολίων:

“Τα εισπνεόμενα εμβόλια θα είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί θα στοχεύουν απευθείας στον πνεύμονα, που είναι η είσοδος του κορονοϊού, δηλαδή από τη μύτη προς τον πνεύμονα. Όταν αντιμετωπίζεις το θέμα από εκεί που ξεκινά το πρόβλημα, είναι σημαντικό”, λέει.

Η νέα βελτιωμένη γενιά εμβολίων θα είναι μια πραγματικότητα σε λίγους μήνες, όμως, δεν αναμένεται να κυκλοφορήσουν τόσο άμεσα. Σίγουρα όχι εντός του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον Καθηγητή Φαρμακολογίας του ΔΠΘ.

“Είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν είναι κάτι που το περιμένουμε μέσα στο ’22. Είναι επόμενη γενιά εμβολίων. Στην καλύτερη περίπτωση θα τα έχουμε το ’23. Δεν νομίζω ότι θα τα έχουμε τον Σεπτέμβριο, που πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνουμε νέο κύκλο εμβολιασμού, προφυλακτικά, ώστε να μην έχουμε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη το χειμώνα με την πανδημία”, τονίζει ο ίδιος.

Ένα άλλο είδος εμβολίου, που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο είναι και τα εμβόλια σε μορφή χαπιού, τα οποία αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες για ανοσοποποίηση των ατόμων που θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά φοβούνται τις ενέσεις:

“Τα εμβόλια σε χάπι, δεν είναι τόσο σημαντική εξέλιξη όσο τα ρινικά εμβόλια. Το μόνο που εξυπηρετούν είναι ότι θα τα λαμβάνουν άνθρωποι που δεν θέλουν τις ενέσεις. Ωστόσο, είδαμε κι όταν βγήκαν τα πρωτεϊνικά. Αυτοί που φοβόντουσαν να κάνουν τα mRNA, δεν έσπευσαν να εμβολιαστούν. Ένα εμβόλιο σε μορφή χαπιού, το μόνο που κάνει είναι για να πείσει να το κάνουν αυτοί που φοβούνται την ένεση. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό”, λέει.

Τα εμβόλια νέας γενιάς θα είναι «άτρωτα» στις μεταλλάξεις

Οι επιστήμονες προσπαθούν να βελτιώσουν την τεχνολογία των εμβολίων έτσι ώστε, να καλύπτουν όλες τις νέες παραλλαγές του κορονοϊού που έχουν εμφανιστεί μέσα στον τελευταίο χρόνο (Δέλτα, Όμικρον κλπ).

“Η επόμενη γενιά θα είναι εμβόλια που θα είναι πολυδύναμα, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο θα πιάνουν σε περισσότερα σημεία τον ιό και δεν θα είναι τόσο ευαίσθητα στις μεταλλάξεις, οπότε θα έχουν περισσότερο μακρόχρονη διάρκεια”, τονίζει ο κ. Μανωλόπουλος.

Τα εμβόλια αυτά θα δημιουργούν έναν μηχανισμό προστασίας απέναντι στο σύνολο του ιού SARS-CoV-2, και όχι μόνο σε ένα μέρος του. Δεν θα επηρεάζονται δηλαδή τόσο πολύ από τις μεταλλάξεις, όπως τα εμβόλια που έχουμε σήμερα, τα οποία δρουν μόνο στην S πρωτεϊνη ακίδα. Έτσι, θα αντιμετωπίζονται μέσω του εμβολιασμού, ακόμη και οι μελλοντικές μεταλλάξεις.

“Αυτά τα εμβόλια θα είναι πραγματική εξέλιξη και θα βελτιώσουν σημαντικά την υπόθεση των εμβολίων. Δεν είναι μόνο ότι θα καλύπτουν περισσότερα στελέχη του κορονοϊού, αλλά θα “πιάνουν” τον ιό από περισσότερες πλευρές, δηλαδή όχι μόνο στην πρωτεΐνη ακίδα, αλλά και στη νουκλεοπρωτεΐνη και αλλού. Άρα θα είναι πιο δύσκολο ένας μεταλλαγμένος ιός να ξεφεύγει από αυτά τα νέα εμβόλια”, λέει ο Καθηγητής.

Η νέα γενιά εμβολίων θα μας επιτρέψει να κάνουμε το εμβόλιο με μια μεγαλύτερη περιοδικότητα, δηλαδή μία φορά ανά 1, 2 ή ακόμη και ανά 3 χρόνια.

Παρά την αισιοδοξία, ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δεν θα τα έχουμε άμεσα διαθέσιμα. Σίγουρα όχι τον Σεπτέμβριο, εποχή που όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να κάνουμε μια επιπλέον επαναληπτική δόση ενόψει του χειμώνα και νέας πιθανής έξαρσης της πανδημίας.

“Πολλές προσπάθειες γίνονται και είναι σε εξέλιξη πολλές μελέτες, αλλά καμία από αυτές δεν φαίνεται να φέρνει τον Σεπτέμβριο νέο εμβόλιο, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα έτοιμο προς χορήγηση”, λέει ο Καθηγητής Μανωλόπουλος.

Άρα το Σεπτέμβριο θα πάμε υποχρεωτικά σε εμβολιασμό με τα ίδια εμβόλια, αυτά που ήδη έχουμε. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξουν και εξελιγμένες μορφές, των δύο εμβολίων mRNA (Pfizer και Moderna).

“Δηλαδή να έχουν ενσωματώσει κάποιες τροποποιήσεις λόγω Όμικρον και Δέλτα, και να είναι λίγο πιο βελτιωμένα, πιο αποτελεσματικά, αλλά ουσιαστικά τα ίδια εμβόλια. Δεν διαφαίνεται κάτι άλλο σε επίπεδο εμβολίων”, λέει ο Καθηγητής.

Ήδη, η Pfizer αναμένεται αυτόν τον μήνα να δημοσιεύσει μελέτη για μια νέα εκδοχή του υπάρχοντος εμβολίου της. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν είναι καθόλου σίγουροι ότι θα είναι και πιο αποτελεσματική.

“Έχουν τροποποιηθεί τα εμβόλια και από τον Ιανουάριο βρίσκονται σε κλινική δοκιμή. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που δεν είναι σαφές, όμως, είναι ότι δεν ξέρουμε εάν είναι και καλύτερα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα υπάρχοντα. Συγκρίνουν, δηλαδή εμβολιάζοντας ανθρώπους με την νέα έκδοση εμβολίου, εάν τα νέα “βελτιωμένα” εμβόλια είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα εμβόλια της παλιάς έκδοσης. Μπορεί να μην είναι καν καλύτερα. Να είναι εξίσου καλά, αλλά όχι σημαντικά πιο βελτιωμένα”, καταλήγει ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος.

