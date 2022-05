Αθλητικά

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στο Μαϊάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη νίκη για τον Ολλανδό οδηγό, που κέρδισε στο γκραν πρι του Μαϊάμι. Η κατάταξη του αγώνα.

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του (μετά από αυτή στην Εμίλια Ρομάνια) και τρίτη εφετινή στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στο «παρθενικό» γκραν πρι του Μαϊάμι. Αν και εκκίνησε από την τρίτη θέση, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull κατάφερε να προσπεράσει τις δύο Ferrari και να δει πρώτος την καρό σημαία στον 5ο αγώνα της χρονιάς, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει την 23η νίκη της καριέρας του και να μειώσει την απόσταση που τον χωρίζει από την κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών. Τη δεύτερη θέση στο γκραν πρι του Μαϊάμι πήρε ο -επικεφαλής της κατάταξης των οδηγών- Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο οποίος εκκίνησε από την "pole position", ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με το δεύτερο μονοθέσιο της «σκουντερία». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φερστάπεν πήρε και τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.

Ο Φερστάπεν εκκίνησε καλύτερα και κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση από τον Σάινθ, την ώρα που ο Λεκλέρκ, ο οποίος είχε την "pole position", κράτησε την πρώτη θέση. Ο Μονεγάσκος παρέμεινε στην πρωτοπορία του αγώνα ως τον 9ο γύρο, όταν ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε μπει στη ζώνη DRS του Λεκλέρκ, προσπέρασε τη Ferrari στην ευθεία/εκκίνησης τερματισμού. Στον 20ό γύρο ο Πέρες ανέφερε απώλεια ισχύος, με αποτέλεσμα, ενώ ήταν σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από τον Σάινθ, να βρεθεί περίπου επτά δεύτερα πίσω από τον Ισπανό. Πάντως, οι μηχανικοί της Red Bull φαίνεται ότι αντιμετώπισαν το θέμα που προέκυψε και ο Μεξικανός παρέμεινε στην τέταρτη θέση χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα.

Στον 41ο γύρο Γκασλί και Νόρις είχαν επαφή, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να εγκαταλείψει και να υπάρξει αρχικά εικονικό και στη συνέχεια κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας που μηδένισε τις διαφορές και επέτρεψε σε κάποιους οδηγούς να μπουν για αλλαγή ελαστικών, χωρίς να τους κοστίσει σε χρόνο. Ο Φερστάπεν και οι δύο Ferrari κράτησαν τα σκληρά ελαστικά που «φορούσαν», ενώ ο Πέρες μπήκε στα πιτ και έβαλε καινούρια μέση γόμα. Όμως, μολονότι μηδενίστηκαν οι διαφορές μεταξύ των πρωτοπόρων, ο Φερστάπεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Λεκλέρκ και να πανηγυρίσει τη νίκη, ενώ ο Σάινθ κράτησε την τρίτη θέση του βάθρου από τον Πέρες, ο οποίος είχε στο τέλος του αγώνα πιο «φρέσκα» ελαστικά.

Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο Τζορτζ Ράσελ άλλαξε ελαστικά υπό καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (σ.σ. εκκίνησε με τη σκληρή γόμα) και στη συνέχεια κατάφερε να προσπεράσει Μπότας και Χάμιλτον και να τερματίσει πέμπτος, μολονότι εκκίνησε από τη 12η θέση.

Επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα είναι το ισπανικό γκραν πρι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι της Εμίλια Ρομάνια και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 34:24.258

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 3.786

3. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 8.229

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 10.638

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 18.582

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 21.368

7. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 25.073

8. Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 28.386

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 32.128

10. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) + 32.365

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 104 βαθμοί

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 85

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 66

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 59

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 53

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 36

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 35

8. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 30

9. Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 24

10. Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 15

11. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 11

12. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 10

13. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 6

14. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 4

15. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 4

16. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 2

17. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 1

18. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 1

19. Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 0

20. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Aston Martin) 0

21. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Ferrari 157 βαθμοί

2. Red Bull Racing-RBPT 151

3. Mercedes 95

4. McLaren-Mercedes 46

5. Alfa Romeo-Ferrari 31

6. Alpine-Renault 28

7. AlphaTauri-RBPT 16

8. Haas-Ferrari 15

9. Aston Martin-Mercedes 5

10. Williams-Mercedes 2

Ειδήσεις σήμερα:

Πολύνεκρο ναυάγιο στο Μαρόκο

Έλον Μασκ: Αν πεθάνω μυστηριωδώς...

Κούβα: Δεκάδες νεκροί από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga