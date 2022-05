Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μεγάλος κερδισμένος του τουρνουά Μαδρίτης και η θέση του Έλληνα πρωταθλητή στην παγκόσμια κατάταξη.

Μετά την επικράτηση του στο τουρνουά της Μαδρίτης, ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο μεγάλος κερδισμένος από την τελευταία εβδομάδα στον κόσμο του τένις. Ο 19χρονος Ισπανός, ανέβηκε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και είναι πλέον 6ος με 4.773 βαθμούς, πλησιάζοντας αισθητά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος με 5.750 βαθμούς, παραμένει στην 5η θέση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πριν από έναν χρόνο, ο Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε και στο Barcelona Open, βρισκόταν στο Νο 119 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στην κορυφή παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 8.260 βαθμούς, ενώ η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.260 βαθμοί

2. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.990

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.020

4. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 6.435

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 5.750

6. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 4.773

7. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.115

8. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 3.895

9. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.760

10. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.760

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Σοκάρει η μαρτυρία του Αντιδημάρχου (βίντεο)

Eurovision: Στη φυλακή η τραγουδίστρια της Βόρειας Μακεδονίας;

Έλον Μασκ: Αν πεθάνω μυστηριωδώς...