Πισπιρίγκου: Οι αναρτήσεις της για τη Γιορτή της Μητέρας (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι δημοσιεύσεις της στο προφίλ της στο facabook μετά τους θανάτους των παιδιών της.

Για πρώτη φορά έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναρτήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

"Μόνο η μάνα έχει χορέψει με 2 καρδιές και έχει αναπνεύσει με 4 πνεύμονες, μία γυναίκα είναι ικανή για όλα" έγραφε η Ρούλα μετά το θάνατο της Μαλένας.

Ενώ σε άλλη της ανάρτηση "δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και ευλογία από αυτό"

Ενώ και ένα χρόνο μετά, αφού έχει πεθάνει και η Ίριδα δημοσίευσε "φέτος δεν θα ακούσω από τα παιδιά μου "Χρόνια Πολλά" και η Τζωρτζίνα φέτος θα μου το πει με τα μάτια".





