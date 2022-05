Κόσμος

Καλιφόρνια: Στη Γιορτή της Μητέρας σκότωσε τα τρία της παιδιά (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το έγκλημα που σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, με τρία παιδιά να χάνονται από την ίδια τη μητέρα τους.

Τρία παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους, στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, τα παιδιά είχαν πέσει θύματα επίθεσης με όπλο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι τρία νεκρά παιδιά. Ένα 12χρονο κορίτσι και δύο 8χρονα αγόρια.

Ύποπτη για τη δολοφονία των παιδιών είναι η μητέρα τους, ενώ αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας ανέλαβε την υπόθεση, ερευνώντας τα αίτια του φονικού.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, σε αμερικανικά ΜΜΕ, η μητέρα ακούστηκε να φωνάζει «η οικογένειά μου με κακοποιεί». Στη συνέχεια την είδες να βγαίνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού και να ανοίγει μία Βίβλο και να ανάβει κεριά.

Όταν πήγαν να τη συλλάβουν, προσπάθησε να διαφύγει, ζητώντας τη βίβλο της ουρλιάζοντας.

Το έγκλημα έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, της Γιορτής της Μητέρας.





