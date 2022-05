Κοινωνία

Βύρωνας: Έκλεψαν το όπλο αστυνομικού

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ από την κλοπή όπλου αστυνομικού.

Άγνωστοι έκλεψαν το όπλο αστυνομικού, κατά την διάρκεια διάρρηξης στο σπίτι του, στην περιοχή του Βύρωνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι διαρρήκτες, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα του διαμερίσματος, άρχισαν να αναζητούν χρήματα και κοσμήματα.

Τελικά, βρήκαν το όπλο το οποίο αφαίρεσαν, ενώ αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Ο αστυνομικός, μόλις επέστρεψε σπίτι του και διαπίστωσε την κλοπή, ειδοποίησε την Αμεση Δράση.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διαρρηκτών.

