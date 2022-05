Κοινωνία

Κρήτη: Γονείς 9χρονου καταγγέλλουν κακοποίηση από συγγενή τους

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης κακοποίησης του 9χρονου, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Την καταγγελία των γονιών ενός 9χρονου αγοριού για ασέλγεια σε βάρος του από στενό συγγενικό του πρόσωπο, ερευνά η Ασφάλεια Κρήτης.

Οι γονείς υπέβαλαν μήνυση στην Αστυνομία, πριν από λίγες ημέρες, καταθέτοντας την ιατρική γνωμάτευση του παιδοψυχολόγου με τον οποίο το παιδί είχε κάνει συνεδρίες.

Η υπόθεση θεωρείται ως πολύ σοβαρή από τους αρμόδιους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την προανάκριση, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το 9χρονο αγόρι αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την μήνυση που κατατέθηκε, ο πατέρας και η μητέρα του αγοριού αντιλήφθηκαν ότι έχει αλλάξει ξαφνικά η συμπεριφορά του παιδιού τους. Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες το παιδί άρχισε να κάνει περίεργες και σεξουαλικού περιεχομένου ερωτήσεις, κάτι που δεν είχε συμβεί παλαιότερα.

Παράλληλα, το παιδί το ίδιο διάστημα άρχισε να παραμελεί τον εαυτό του, την προσωπική του υγιεινή, ενώ δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τα μαθήματά του και γενικότερα για τις όποιες δραστηριότητές του.

Αυτό, όμως, που «χτύπησε καμπανάκι» στους γονείς ήταν όταν ο 9χρονος έκανε συγκεκριμένα ερωτήματα στον πατέρα και τη μητέρα του για σεξουαλικές πράξεις, που δεν γνώριζε προηγουμένως.

Μετά από όλα αυτά, ζήτησαν τη βοήθεια του ειδικού επιστήμονα ο οποίος παρακολουθεί το παιδί, περιγράφοντάς του όλα όσα το παιδί τους είχε πει, τόσο σε εκείνους όσο και σε άλλα άτομα.

Η έκθεση του ειδικού

Μετά από συνεδρίες επιστήμονα, ειδικού σε θέματα κακοποίησης, με το παιδί, ο πρώτος στην έκθεση του ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ότι ο 9χρονος έχει αποπλανηθεί σεξουαλικά κι έχει παρακολουθήσει πορνογραφικό υλικό κυρίως με άνδρες. Τα όσα περιέγραψε ο ειδικός είναι εντυπωσιακά και προκαλεί ανατριχίλα ότι ένα παιδί σε αυτή την ηλικία περιγράφει και λέει πράγματα που ούτε ένας ενήλικος δεν θα τα φανταζόταν.

Σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση και μετά από όσα είπε το παιδί για το στενό του συγγενή, ο τελευταίος είναι πιθανό να προκάλεσε συναισθηματική εξάρτηση στο παιδί, επιτρέποντάς του, λόγω της εξάρτησης του, ακόμα και ακατάλληλες συμπεριφορές σεξουαλικού περιεχομένου. Για τον επιστήμονα που συνέταξε τη σχετική έκθεση το παιδί είναι θύμα χρόνιας σεξουαλικής αποπλάνησης, έκθεσης σε πορνογραφικό υλικό και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης ο φερόμενος ως δράστης αρνείται κατηγορηματικά ότι έκανε κάτι τέτοιο, ωστόσο οι γονείς επιμένουν ότι το παιδί τους δεν είχε άλλες κοινωνικές συναναστροφές πέρα από εκείνον. Η προανάκριση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, οι κλήσεις για κατάθεση των εμπλεκομένων.

