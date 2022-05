Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Πληροφορίες ότι με κεταμίνη δηλητηριάστηκε και η Μαλένα (βίντεο)

Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία. Ποια τα κοινά μεταξύ του θανάτου της Μαλένας και της Τζωρτζίνας





Πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου των θανάτων των τριών παιδιών στην Πάτρα βρίσκονται οι Αρχές. Τα νέα δεδομένα δίνουν την κατεύθυνση των ερευνών και αποκαλύπτουν το πιθανότερο ενδεχόμενο για το τι συνέβη στα κοριτσάκια του ζεύγους Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου.

Το κοινό στοιχείο, δηλαδή οι αλλοιώσεις στο ήπαρ τόσο της Τζωρτζίνας όσο και της Μαλένας, δείχνουν ότι και τα δύο παιδιά δηλητηριάστηκαν πιθανότατα με την ίδια ουσία, με μία όμως διαφορά: στην περίπτωση της Τζωρτζίνας η ποσότητα της κεταμίνης ήταν τεράστια και οδήγησε στον θάνατό της σε περίπου 10 λεπτά, ενώ στη Μαλένα η ποσότητα της ουσίας ήταν πολύ μικρότερη, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να πέσει σε βύθιση και να ξεψυχήσει σε περίπου μιάμιση ώρα.

Ετσι, ο οργανισμός της Μαλένας πρόλαβε να μεταβολίσει την ουσία που της χορηγήθηκε, με αποτέλεσμα να μην ανιχνευτεί στις τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις καθώς είναι ζήτημα ωρών να φτάσουν τα πλακίδια με τα δείγματα της Μαλένας και της Ιριδας στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα μπουν στο μικροσκόπιο της επιστημονικής ομάδας του καθηγητή Νικόλαου Ράικου.

Το ειδικό όργανο που διαθέτει το εργαστήριο έχει ευαισθησία έως 500 φορές μεγαλύτερη στην ανίχνευση ουσιών απ’ ό,τι το αντίστοιχο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να εντοπίζει ακόμη και ελάχιστα ίχνη δηλητηριώδους ουσίας, για να «κλειδώσει» και επιστημονικά η εκτίμηση των ειδικών για τον θάνατο της Μαλένας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του θανάτου μιας ηλικιωμένης γυναίκας το 2013. Η σορός της εντοπίστηκε σε σήψη, με τις αρχικές αναλύσεις να μη δείχνουν καμία ουσία.

Μέχρι που τρία χρόνια μετά βρέθηκε σε γόπα το DNA μιας γυναίκας που ήταν έγκλειστη και με τη μέθοδο της νάρκωσης λήστευε ηλικιωμένους, στοιχείο που οδήγησε σε νέες αναλύσεις από το εξελιγμένο όργανο που χρησιμοποιεί η ομάδα του κ. Ράικου.Οι εξετάσεις αποτύπωσαν πέντε βενζοδιαζεπίνες, εκεί που η προηγούμενη ανάλυση δεν είχε ανιχνεύσει ούτε μία.

Παράλληλα, οι πληροφορίες λένε ότι το πόρισμα του κ. Νικόλαου Μπουζιάνη έχει ολοκληρωθεί και σε περίπου δέκα ημέρες θα έχει παραδοθεί στοΤμήμα Ανθρωποκτονιών. Θα καταλήξει στα χέρια των αξιωματικών του 11ου ορόφου της ΓΑΔΑ, καθώς το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής είναι η εκτελούσα αρχή η οποία θα διαβιβάσει στη συνέχεια στη 18η ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα. Οπως φαίνεται, δεν έχει βρεθεί καμία άλλη ουσία, ενώ η δοσολογία στα φάρμακα που έπαιρνε το παιδί, στα οποία έγινε ποσοτικός έλεγχος, φαίνεται να είναι μέσα στα θεραπευτικά πρωτόκολλα.



Σύμφωνα με το ενδεχόμενο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ειδικών και εξετάζεται, το κλειδί που θα λύσει το μυστήριο έχει να κάνει με τις αλλοιώσεις στο ήπαρ και στα δύο παιδιά. Στην Τζωρτζίνα βρέθηκε πρόβλημα στο συκώτι, όμως επειδή ήταν πολύ σύντομος ο θάνατός της (επήλθε σε περίπου 10 λεπτά), δεν προχώρησε σε μεγάλο βαθμό η αλλοίωση. Η αλλοίωση που βρέθηκε στην Τζωρτζίνα και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση στη Μαλένα δηλώνει ξεκάθαρα πλέον ότι μιλάμε, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, για υποξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα Μπουζιάνη στην περίπτωση της Τζωρτζίνας βρέθηκαν αλλοιώσεις στη «Ζώνη 1», δηλαδή σε ένα σημείο του ήπατος, ενώ στη Μαλένα, σύμφωνα με το πόρισμα Τσάκωνα, εντοπίστηκαν στη «Ζώνη 3», δηλαδή και στις «Ζώνες 1 και 2».

Αυτό υποδεικνύει ότι ο χρόνος μέχρι να πεθάνει το 3,5 ετών κοριτσάκι ήταν πολύ μεγαλύτερος. Η εκτίμηση για τη διάρκεια του χρόνου που χρειάστηκε για να πεθάνει η Μαλένα κάνει λόγο για περίπου μιάμιση ώρα, κάτι που προκύπτει από το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν δηλητηριώδεις ουσίες στις τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς ο οργανισμός της πρόλαβε στα 80-90 λεπτά που μεσολάβησαν να τις μεταβολίσει. Ετσι, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η μικρή Μαλένα βασανίστηκε για μιάμιση ώρα μέχρι να φύγει από τη ζωή.

Και σε αυτό το σημείο διευκρινίζουν οι ειδικοί τη σημαντική διαφορά: ασφυξία είναι ο μηχανικός φραγμός των αεροφόρων οδών (κάποιος δηλαδή έφραξε με τα χέρια του το στόμα και τη μύτη του παιδιού), ενώ υποξία είναι η μη οξυγόνωση των ιστών λόγω δηλητηρίασης.Οι ιστοί του σώματος δεν οξυγονώνονται λόγω της δηλητηρίασης, η οποία επηρεάζει το κέντρο της αναπνοής και υπάρχει συμφόρηση παντού.

Η ιατροδικαστής, Ουρανία Δημακοπούλου μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις με την ενδεχόμενη δηλητηρίαση της Μαλένας από κεταμίνη.

"Λογικά στην Μαλένα θα βρεθεί το 1/3 της ποσότητας που βρέθηκε στην Τζωρτζίνα' και συνέχισε "ο ασφυκτικός όμως μηχανισμός δεν αναιρείται"

πηγή; protothema.gr

